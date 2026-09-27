Mexx Meerdink bezorgt Xavi eerste overwinning bij Oranje tegen Servië

heeft zijn visitekaartje afgegeven bij het Nederlands elftal. De 23-jarige spits was in zijn eerste basisplaats voor Oranje twee keer trefzeker tegen Servië en bezorgde de ploeg van bondscoach Xavi Hernández daarmee een belangrijke overwinning in Belgrado: 1-2.

Oranje begon sterk aan de wedstrijd en had in de openingsfase veelvuldig de bal. Servië trok zich ver terug en liet Nederland het spel maken. Grote kansen leverde dat aanvankelijk nauwelijks op, totdat Crysencio Summerville na een slimme combinatie met Ryan Gravenberch in het strafschopgebied werd neergehaald door Aleksa Terzić. Scheidsrechter Szymon Marciniak wees naar de stip.

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Meerdink eiste de bal vervolgens op en nam de verantwoordelijkheid. De AZ-spits liet zich niet van de wijs brengen door de druk en schoot de strafschop met links overtuigend in de hoek: 0-1. Het was zijn eerste doelpunt voor Oranje, nadat hij donderdag tegen Duitsland al als invaller zijn debuut had gemaakt.

Nederland ging met een voorsprong de rust in, maar kreeg direct na de hervatting een flinke tegenvaller te verwerken. Luka Jović, die bij Servië in de rust was ingevallen, tikte van dichtbij de 1-1 binnen nadat Bart Verbruggen in eerste instantie nog een dubbele redding had gebracht.

Servië kreeg daarna meer vertrouwen en ging nadrukkelijker op zoek naar een tweede treffer. Aan de andere kant kreeg Oranje kansen via onder anderen Ruben van Bommel en Tijjani Reijnders, maar zij wisten de bal niet in het doel te krijgen. Reijnders schoot na een lage voorzet van Denzel Dumfries zelfs een enorme mogelijkheid hoog over.

Na 69 minuten was het opnieuw Meerdink die toesloeg. De spits kreeg de bal in het strafschopgebied, hield zijn bewaker Srdjan Babić goed van zich af en wist de bal al glijdend met links achter Vanja Milinković-Savić te krijgen. Een echte spitsengoal van Meerdink, die Oranje daarmee opnieuw op voorsprong zette: 1-2.

In de slotfase kwam Servië nog gevaarlijk opzetten. Luka Jović kopte een goede kans naast en ook Filip Kostić kreeg een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar opnieuw ontsnapte Oranje. Aan de andere kant kreeg Ruben van Bommel in de counter nog de uitgelezen kans op de 1-3, maar hij kreeg de bal na goed voorbereidend werk van Til niet in het doel.

Zelfs doelman Vanja Milinković-Savić ging in de blessuretijd nog mee naar voren bij een Servische corner. De gelijkmaker bleef echter uit. Zo boekte Oranje in Belgrado een 1-2 overwinning en bezorgde Meerdink zijn nieuwe bondscoach met twee doelpunten meteen een belangrijk resultaat.