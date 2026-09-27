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Rafael van der Vaart geniet van één man bij Servië - Nederland: 'Geweldig'

27 september 2026, 19:33
Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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NOS-analist Rafael van der Vaart is tijdens de eerste helft van het duel tussen Servië en Nederland onder de indruk geraakt van scheidsrechter Szymon Marciniak. De analist spreekt vol lof over het optreden van de Poolse arbiter.

"Ik vind dit echt een hele, hele goede scheidsrechter", zegt Van der Vaart tijdens de rustanalyse van de NOS bij het Nations League-duel tussen Servië en Nederland op NPO 1. "Ik heb hem al een paar keer gevolgd en we zeggen het niet snel over scheidsrechters, maar dit is echt geweldig", begint Van der Vaart.

Volg hier live het duel tussen Servië en Nederland:

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De analist wijst vervolgens op de strafschop die het Nederlands elftal in de eerste helft kreeg van de Poolse arbiter. "Ik dacht eerst ook: dit is helemaal niets. Als je goed in de herhaling kijkt, je kan niet zomaar iemand omver kegelen. Een terechte penalty."

Van der Vaart sprak zich daarnaast positief uit over het optreden van spits Mexx Meerdink, die Oranje vanuit een strafschop op voorsprong zette in Belgrado. "Het is een complete spits", zei Van der Vaart onder meer over de aanvaller van AZ.

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Servië - Nederland

1 - 2
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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