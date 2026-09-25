Xavi verrast met vervanger van geblesseerde Brian Brobbey

Xavi heeft opgeroepen bij het Nederlands elftal als vervanger van de geblesseerde . Dat heeft de KNVB zojuist officieel bekendgemaakt.

Brobbey liep donderdagavond in de wedstrijd tegen Duitsland een spierblessure op. Na 35 minuten spelen moest de spits van Sunderland de strijd staken. Zijn vervanger was Mexx Meerdink. De spits van AZ was de enige échte centrumspits die nog over was in de selectie van Xavi.

De bondscoach moest in aanloop naar de komende interlands dan ook een vervanger oproepen. Die is er nu gevonden in de naam van Zirkzee. Hij zal zich vrijdagavond melden bij de selectie van het Nederlands elftal. Zondag wacht namelijk alweer de volgende wedstrijd voor Oranje. Dan is Servië in Belgrado de tegenstander.

Zirkzee kwam in 2024 voor het laatst uit voor het Nederlands elftal. In totaliteit speelde de centrumspits zes interlands voor Oranje.