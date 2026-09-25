Familie Koeman komt met statement na uitvaart Bartina (65)

De familie Koeman heeft een statement gepubliceerd waarin iedereen wordt bedankt voor de steun na het overlijden van Bartina Koeman (65). De vele berichten, kaarten en bloemen hebben de familie diep geraakt.

Bartina Koeman overleed ruim een week geleden aan de gevolgen van kanker. Ze werd slechts 65 jaar oud. Woensdag vond in Laren de uitvaart plaats van de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Het tragische nieuws zorgde voor een grote schok in de voetballerij. De familie kreeg ontzettend veel steunbetuigingen vanuit heel de wereld en heeft nu om die reden van zich laten horen.

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"De afgelopen dagen stonden in het teken van het afscheid van mijn prachtige vrouw en onze allerliefste mama en oma, Bartina. Bartina was het middelpunt van ons gezin. Het is moeilijk te bevatten dat zij er niet meer is en dat we zonder haar verder moeten. In deze ontzettend moeilijke tijd hebben we ons gedragen gevoeld door de enorme hoeveelheid liefde en steun die we van zoveel mensen hebben mogen ontvangen. De vele berichten, bloemen, kaarten en persoonlijke woorden hebben ons diep geraakt", valt te lezen in het statement.

"Namens de familie willen wij iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor ieder bericht, ieder gebaar en voor iedereen die op welke manier dan ook aan ons heeft gedacht. Het geeft ons kracht in deze moeilijke periode. Dank jullie wel."