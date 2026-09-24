Xavi hakt knoop door en passeert drietal voor Nederland - Duitsland

en ontbreken donderdagavond in de selectie van het Nederlands elftal tegen Duitsland, zo valt op te maken uit de lijst die donderdagochtend is gepubliceerd door de UEFA. Net als ruimt Xavi Hernández geen plekje in voor de twee jonge middenvelders.

In de Nations League mag een selectie maximaal uit 23 spelers bestaan, terwijl er 26 spelers waren geselecteerd voor het eerste Nederlands elftal van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. De Spanjaard moest daardoor drie spelers passeren voor de wedstrijd tegen Die Mannschaft van donderdagavond.

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De keuze blijkt gevallen op Zechiël, Taylor en Jurriën Timber. Zij bekijken het duel met Duitsland vanaf de tribunes in de Johan Cruijff ArenA. Daarmee moet Zechiël, die namens Feyenoord in vorm is in de Eredivisie, zijn debuut voor Oranje nog even uitstellen.

Taylor, die voor het eerst sinds maart 2025 weer een plek had in de selectie van het Nederlands elftal, gaat eveneens niet spelen tegen Duitsland. Middenvelders als Joey Veerman, Guus Til en Quinten Timber lijken een streepje voor te hebben bij Xavi. Jurriën Timber is er eveneens niet bij. Hoewel hij onlangs terugkeerde op het veld na een blessure, kiest Xavi voor andere namen in de defensie.

Wedstrijdselectie Nederlands elftal tegen Duitsland:

Keepers: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs.

Verdedigers: Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul van Hecke, Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Denzel Dumfries.

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners.

Aanvallers: Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Noa Lang, Cody Gakpo, Mexx Meerdink, Ruben van Bommel.