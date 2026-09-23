Ter Stegen biedt vlak voor Nederland - Duitsland plots zijn excuses aan

Ajax-doelman Marc ter Stegen heeft daags voor het Nations Leagueduel tussen Nederland en Duitsland zijn excuses aangeboden aan . Zijn voorganger onder de lat bij Die Mannschaft werd recent voor de tweede keer vader, maar had van Ter Stegen nog niets gehoord.

De veertigjarige Neuer hield het na de WK-uitschakeling van afgelopen zomer eindelijk voor gezien als international. De doelman van Bayern München debuteerde reeds in 2009 in de nationale ploeg en groeide een jaar later uit tot eerste keus onder de lat. Omdat Neuer regelmatig met blessures kampte en ook weleens een wedstrijd rust pakte, kwam Ter Stegen sinds 2012 tot het respectabele aantal van 44 interlands voor Duitsland.

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Neuer bleef echter tot voor kort onaantastbaar als eerste keus, maar nu hij gestopt is krijgt Ter Stegen dan tóch zijn kans. Bondscoach Jürgen Klopp, die Julian Nagelsmann opvolgde na het WK, riep de Ajax-keeper voor het eerst sinds 2025 weer op en heeft Ter Stegen inmiddels ook uitgeroepen tot zijn eerste keeper. Woensdag, daags voor de wedstrijd tegen Nederland, krijgt de doelman op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA de vraag of Neuer hem al gefeliciteerd heeft met dat heuglijke nieuws.

"Nee", wordt Ter Stegen geciteerd door BILD, waarna de doelman grinnikend daar grinnikend aan toevoewgde: "Hij is recent voor de tweede keer vader geworden, dus ik moet hem ook feliciteren, dat heb ik nog niet gedaan. Sorry!" Het laatste contact tussen beide keepers dateert van eerder dit jaar, vertelt Ter Stegen desgevraagd. "We hebben elkaar gezien tijdens een korte vakantie. Maar dat was nog voor het WK, dus dat is al even geleden. Het is voor hem natuurlijk geweldig dat hij gezond is en nog steeds kan spelen. Dat wens ik hem ook toe, hij is een legende van het Duitse voetbal", aldus Ter Stegen.