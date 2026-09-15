'Klopp belt Ter Stegen en heeft glasheldere boodschap voor Ajax-keeper'

Jürgen Klopp heeft Marc ter Stegen benoemd tot nieuwe eerste keeper van Duitsland. Dat nieuws zou de nieuwe bondscoach van Die Mannschaft volgens Sport Bild reeds in een persoonlijk telefoontje hebben meegedeeld aan de doelman die sinds deze zomer bij Ajax speelt.

Ter Stegen (34) maakte reeds in 2012, toen hij nog onder contract stond bij Borussia Mönchengladbach, zijn debuut in de nationale ploeg. Ook in zijn jaren bij FC Barcelona hoorde de doelman vrijwel altijd tot de nationale selectie, maar hij bleef wel altijd reserve achter de jarenlang ongenaakbare Manuel Neuer. Toch kwam Ter Stegen tot op heden tot 44 interlands.

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Neuer zwaaide na het teleurstellend verlopen WK echter af en ook bondscoach Julian Nagelsmann vertrok, om te worden opgevolgd door Klopp. De oud-trainer van Borussia Dortmund en Liverpool maakt aanstaande donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League-duels van september en oktober. Op 24 september debuteert Klopp uitgerekend met een uitduel tegen Oranje in Amsterdam op de bank van Die Mannschaft.

Inmiddels zou Klopp Ter Stegen - die sinds de zomer van 2025 niet meer voor zijn land werd opgeroepen vanwege blessureleed en perikelen bij Barcelona - persoonlijk hebben opgebeld om hem te vertellen dat hij voorlopig eerste keeper van Duitsland is. "Ter Stegen is de grote winnaar", schrijft verslaggever Christian Falk van de krant. De 'grote verliezer' zou Oliver Baumann (Hoffenheim) zijn, die zou namelijk te horen hebben gekregen dat hij geen deel uitmaakt van de selectie. Achter Ter Stegen zouden Jonaus Ürbig (Bayern München) en Alexander Nübel (Besiktas) in beeld zijn als reservekeepers, terwijl ook Finn Dahmen (FC Augsburg) en Loris Karius (Schalke 04) zouden mogen hopen op een uitnodiging van Klopp.