'Dembélé woedend op Mbappé: 'verraad' zorgt voor tweedeling bij Frankrijk'

heeft met zijn uitspraken over de Ballon d'Or en landgenoot voor een tweespalt binnen de selectie van Frankrijk gezorgd. Dat zegt oud-international Jérôme Rothen in de podcast Rothen s'enflamme, die hij maakt voor RMC Sport.

Dembélé won de Ballon d'Or in 2025 en behoort ook dit jaar weer tot de shortlist van 30 kandidaten voor de individuele prijs, die op 26 oktober in Londen wordt uitgereikt. Dat geldt ook voor Mbappé, die de onderscheiding tot op heden nog nooit wist te winnen. Mbappé liet recent onder meer optekenen dat hij op zichzelf zou stemmen. Daarbij zij de Real Madrid-aanvaller ook dat Dembélé 'altijd als talentvolle speler gezien werd', terwijl hij zichzelf als 'de uitverkorene' betitelde.

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Afgelopen weekend kwam Dembélé na Brest - PSG (0-1) met een subtiele reactie op de uitlatingen van Mbappé. "Gedurende mijn carrière heb ik nooit een woord gezegd, alleen ongelooflijk hard gewerkt. Zoals gezegd ben ik nooit uitverkoren geweest, maar ik heb altijd extreem hard gewerkt. Vorig jaar ben ik beloond voor een fantastisch jaar met PSG", aldus de aanvaller.

'Voor Dembélé is het een vorm van verraad'

Rothen weet echter dat Dembélé wel degelijk not amused is door de uitlatingen van Mbappé. "Hij nam het heel slecht op, dat is zeker, hij is erg kwaad op Mbappé. Voor hem is het een vorm van verraad", aldus de oud-speler van onder meer AS Monaco en PSG. Bovendien zouden ook Dembélé's ploeggenoten in Parijs, waaronder een aantal Franse internationals die de kleedkamer met Mbappé delen bij de nationale ploeg, er net zo over denken.

"Het gevoel dat wij tijdens het WK al hadden, is nu nog evidenter aanwezig", zegt Rothen. "Er waren veel spelers die moeite hadden met Mbappé's gedrag en zijn verklaringen, dat is de realiteit. Hij heeft veel mensen binnen de Franse ploeg van zich vervreemd. Het WK is gelopen zoals het gelopen is. Als je topscorer wordt en je voorbeeldig gedraagt, zoals het geval was bij Mbappé, wordt de kritiek binnen de groep ietwat verstomd. Maar dit soort uitlatingen zullen hem zeker schaden", aldus Rothen.

'Blijkbaar zijn er nu twee kampen'

"Ik hoor dat veel spelers in de Franse ploeg de uitlatingen van Mbappé niet begrijpen en dat ze eerder in Team Dembélé dan in Team Mbappé zitten. Het is één ploeg, maar blijkbaar zijn er nu twee kampen", weet Rothen. "Ousmane, die veel meer een verbinder is dan Kylian, heeft vaak opgetreden als buffer tussen sommige spelers binnen de ploeg. Ik zou dolgraag een vlieg op de muur zijn om te zien hoe die twee elkaar een hand geven bij de volgende interlandbreak. Ik denk dat de muren een beetje gaan trillen", aldus Rothen.

Zidane maakt vrijdag eerste selectie bekend

Op het WK werden de Fransen in de halve finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje (0-2). Daarna ging ook plek drie aan Les Bleus voorbij: in een spectaculaire troostfinale bleek Engeland uiteindelijk met 6-4 te sterk. Na het toernooi namen de Fransen afscheid van bondscoach Didier Deschamps, die na liefst 14 overwegend succesvolle jaren afzwaaide. De Franse voetbalbond heeft Deschamps' oud-ploeggenoot Zinédine Zidane aangesteld als zijn opvolger. Hij maakt aanstaande vrijdag zijn eerste selectie bekend. Frankrijk speelt in de aanstaande interlandperiode Nations League-duels met Turkije, België (twee keer) en Italië.