Een nieuwe tegenslag voor FIFA-baas Gianni Infantino. De Franse voetbalbond (FFF) heeft in navolging van de KNVB het vertrouwen in de voorzitter van de FIFA opgezegd.

Dat maakt de FFF donderdag bekend in een persbericht: 'De Franse voetbalbond trekt zijn steun aan Gianni Infantino in en roept op tot een ingrijpende hervorming van het FIFA-bestuur. De bond heeft unaniem besloten de steun van de FFF aan Gianni Infantino in te trekken met het oog op de FIFA-voorzittersverkiezingen, die op 18 maart 2027 in Rabat zullen plaatsvinden', valt er te lezen.

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De beslissing heeft voor een groot deel te maken met het omstreden plan van Infantino, waarbij de WK-rechten deels in handen zouden kunnen komen van private investeerders. Dat plan is inmiddels ingetrokken, maar heeft voor een flinke deuk gezorgd in het vertrouwen in de Zwitser: 'Hoewel aanvankelijk steun was verleend aan de FIFA-voorzitter, destijds de enige kandidaat voor zijn opvolging, is aan de voorwaarden voor deze steun nu niet meer voldaan', eindigt de Franse voetbalbond.

KNVB maakte ook een statement

Op 30 augustus nam de KNVB dezelfde beslissing. In een uitgebreide brief liet de voetbalbond weten het vertrouwen in Infantino op te zeggen: "De KNVB heeft Infantino bij de laatste presidentsverkiezing gesteund. Die steun was nooit onvoorwaardelijk. Wij vroegen om vooruitgang op drie gebieden: goed bestuur, mensenrechten en duurzaamheid, en betere internationale samenwerking", schrijft de KNVB. "We zijn altijd in gesprek gebleven. Ook als we het niet eens waren met besluiten. Als een van de oprichters van FIFA voelt de KNVB een bijzondere verantwoordelijkheid voor het internationale voetbal. We willen het voetbal van binnenuit helpen verbeteren. Maar het vertrouwen is weg", werd er destijds gemeld in een statement.