Ivan Perišić heeft woensdagmiddag op de persconferentie van PSV vooruitgeblikt op het duel met Shakhtar Donetsk. In gesprek met de Nederlandse media kwam ook het duel met Ajax (1-3 winst) van vorig weekend nog even ter sprake.

Perišić was namelijk not amused toen hij in de 63e minuut van de wedstrijd door trainer Peter Bosz naar de kant werd gehaald. De aanvaller uitte zichtbaar zijn frustraties. Hij maakte een aantal gebaren met zijn armen waarmee hij in ieder geval liet blijken de wissel niet te kunnen waarderen. Op de persconferentie van woensdag blikt de Kroaat terug op dat moment.

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"Ik was niet blij, maar het is oké", begint Perišić. "Ik zat erg goed in de wedstrijd, dus ik begreep het toen niet", geeft hij toe. "Misschien zagen ze mijn data en waren ze bang dat ik te veel zou rennen in negentig minuten", grapt de aanvaller. "Dan zou ik misschien niet klaar zijn voor de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Ik ga ervan uit dat dat de hoofdreden was om mij te wisselen en ik moet zeggen dat de wissels het ook goed hebben gedaan. Ik was in het begin kwaad, maar ik heb er zelfs op de bank nog alles aan gedaan om ons de wedstrijd te laten winnen."

'Hij hoeft het niet te begrijpen'

Peter Bosz heeft weinig moeite met de reactie van de ervaren aanvaller. De coach van de Eindhovenaren vindt namelijk ook niet dat spelers zijn beslissingen altijd hoeven te begrijpen: "Ik wil Ivan een heel seizoen kunnen gebruiken. Hij heeft amper blessures gehad, slechts één kleine sinds zijn komst naar PSV, en dat willen we graag zo houden. Als ik hem iedere wedstrijd negentig minuten zou laten spelen, dan is één ding zeker: dan is hij dit seizoen geen veertig à vijftig wedstrijden beschikbaar. En dat wil ik wel. Hij hoeft het ook niet te begrijpen."

PSV neemt het donderdagavond in het eigen Philips Stadion op tegen Shakhtar Donetsk. Het is voor de Eindhovenaren de eerste wedstrijd in de hoofdfase van de Champions League. Lees hier een (tactische) voorbeschouwing op dit duel.