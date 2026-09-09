NAC stevig aangepakt: 'Lekker beleid is dit'

NAC Breda krijgt een veeg uit de pan in Voetbalpraat op ESPN. De club stuurde trainer Carl Hoefkens deze week de laan uit na een teleurstellende start van het seizoen, waardoor de Belg nu een vergoeding mee moet krijgen - terwijl hij NAC kort geleden juist nog een afkoopsom had kunnen opleveren.

Hoefkens kon afgelopen seizoen niet voorkomen dat NAC uiteindelijk op de zeventiende plaats in de Eredivisie eindigde. Daardoor keerde de Brabantse club deze zomer na twee seizoenen op het hoogste niveau te hebben gebivakkeerd weer terug in de Keuken Kampioen Divisie.

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Kort na de degradatie werd Hoefkens in verband gebracht met OH Leuven, actief op het hoogste niveau in België. NAC besloot de trainer uiteindelijk echter aan zijn doorlopende contract te houden. Na vijf speelronden in de Keuken Kampioen Divisie zijn club en trainer echter alsnog uit elkaar gegaan: na de teleurstellende start van het seizoen (NAC staat elfde met 7 punten) werd Hoefkens op straat gezet. Inmiddels is Rick Kruys aangesteld als zijn opvolger.

Het vertrek van Hoefkens leidt tot verbazing bij Anco Jansen. "Je snapt het natuurlijk sowieso niet, nee. De directeuren hadden vorige week nog in een podcast benoemd dat daar absoluut geen sprake van was. 'Vertrouwen' en 'bouwen' en weet ik veel wat. We zijn een aantal dagen verder en het is zover. Dat gaat nou eenmaal zo, het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat dit in het voetbal gebeurt."

Host Yordi Yamali stipt aan dat NAC door het ontslag van Hoefkens kan niet alleen kan fluiten naar een afkoopsom, maar dat het de trainer nu juist een ontslagvergoeding verschuldigd is. Dat gebeurt niet voor het eerst, vult Jansen aan. "Ze konden voor Jean-Paul van Gastel van Besiktas een transfersom krijgen en nu voor Hoefkens van Leuven. Ze zijn bij elkaar drie maanden verder en ze moeten geld meegeven. Ook lekker beleid is dat", aldus de oud-voetballer.