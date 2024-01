'NAC werkt Besiktas op de zenuwen: aanstelling Van Bronckhorst komt serieus in gevaar'

Besiktas zit behoorlijk in de maag met de starre houding van NAC Breda, dat niet van pan is hoofdtrainer Jean-Paul van Gastel in het kielzog van Giovanni van Bronckhorst naar Istanbul te laten vertrekken. De Bredanaars zouden een ultiem 'alles-of-niets-bod' hebben ontvangen van de Turkse topclub, waaraan wel een keiharde deadline is verbonden.

Dat meldt Voetbal International woensdagavond. Van Gastel is pas sinds eind september 2023 hoofdverantwoordelijke bij NAC, waar hij de Duitser Peter Hyballa opvolgde. Nog geen vier maanden later kan hij zich in de woorden van het weekblad 'financieel gigantisch verbeteren' door als assistent van Van Bronckhorst aan de slag te gaan bij Besiktas. NAC is echter geenszins van plan medewerking te verlenen aan een vertrek, waarmee de club Besiktas 'op de zenuwen heeft gewerkt'.

Het laatste aanbod zou een compensatie voor het vertrek van Van Gastel bevatten. Lang kan de Bredase clubleiding daarover echter niet vergaderen: Besiktas heeft de deadline laat op de woensdagavond bepaald. Gaat NAC voor die tijd niet akkoord met het gedane aanbod, dan zou dat mogelijk ook grote gevolgen voor Van Bronckhorst kunnen hebben.

Want hoewel Van Gastel in dat geval 'gewoon' aan zou willen blijven bij NAC, komt de aanstelling van Gio serieus in gevaar als zijn beoogde assistent niet kan worden losgeweekt. "Van Bronckhorst heeft zijn lot namelijk aan Van Gastel verbonden", schrijft VI. Van Gastel was eerder bij Feyenoord en het Chinese Guangzhou R&F al assistent van Van Bronckhorst. De twee speelden bovendien in hun actieve loopbaan samen bij de Rotterdamse club en debuteerden toevallig in dezelfde wedstrijd (tegen Brazilië) in het Nederlands elftal, in 1996.