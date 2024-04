‘Verrassing uit Amsterdam: routinier in gesprek met Ajax over nieuw contract en stelt pensioen uit’

en Ajax zijn in gesprek over een nieuw contract, zo schrijft Voetbal International. De veertigjarige doelman beschikt in Amsterdam over een aflopende verbintenis, maar gaat mogelijk toch langer door.

Ajax versterkte zich in de zomer van 2021 transfervrij met Pasveer, die overkwam van Vitesse. De doelman begon dat seizoen nog als tweede keuze achter Maarten Stekelenburg, maar greep zijn kans toen zijn concurrent geblesseerd raakte aan zijn lies.

In Amsterdam was Pasveer vervolgens eerste keus onder de lat, totdat Ajax na het WK in Qatar Gerónimo Rulli overnam van Villarreal. Voor de Argentijn werd een flinke transfersom betaald, dus belandde Pasveer weer op de bank. Dit seizoen kwam hij mede door blessures nog niet in actie voor Ajax. Pasveer stond tot op heden vijftig wedstrijden onder de lat voor de Amsterdammers, waarin hij 26 keer zijn doel schoon hield.

Eerder kwam naar buiten dat Pasveer na het huidige seizoen zou stoppen met voetballen. Nu is de doelman daarop teruggekomen, want hij voelt zich verantwoordelijk de club te helpen herstellen van de moeilijke periode. Naast Pasveer wil ook Ajax graag langer door met de sluitpost.

