Vandaag Inside walgt van narcistische uitspraak van Sylvie Meis (47)

Sylvie Meis wordt dinsdagavond compleet door het slijk gehaald in Vandaag Inside. Johan Derksen en René van der Gijp walgen van de uitspraken die de voormalig vrouw van oud-profvoetballer Rafael van der Vaart maandag deed in het televisieprogramma De Geur van Succes.

In De Geur van Succes werd Meis, die van 2005 tot 2013 getrouwd was met Van der Vaart, geïnterviewd over haar succes. In Vandaag Inside worden dinsdag enkele uitspraken van de 47-jarige presentatrice getoond, zoals: “Ik was vooral een kind dat al heel vroeg kon aanvoelen dat er iets heel bijzonders op mij te wachten stond. Ik zei uit het niets: mama, iedereen gaat later weten wie ik ben.” En: “Ik denk dat ik iets heb waardoor mensen lichtelijk obsessed met mij zijn.”

Artikel gaat verder onder video

“Toen ik las van dat programma, wist ik al dat het ellende zou worden”, reageert Derksen. “De mensen die daarin zitten, zijn hele ijdele, vervelende mensen. Die mensen vinden zich onze lieve Heer. Die krijgen dan een paar poeslieve vraagjes en dan mogen ze brabbelen.” Behalve Meis worden ook onder anderen Bas Smit en Halina Reijn geïnterviewd in het programma.

“Ik zal niet ontkennen dat ze voor iemand van 46 of 47 er prachtig uitziet. Maar het is een babbelende barbiepop, hè”, vervolgt Derksen. “Het is een heel berekenend meisje. Ze woonde samen met de rechtsback van NAC (Maarten Atmodikoro, red.). Die werd ingeleverd toen Van der Vaart ten tonele verscheen. En Van der Vaart werd weer ingeleverd voor iemand die meer geld had. Zo gaat het, ze wordt nooit verliefd op de plaatselijke timmerman.”

Van der Gijp: “Je kunt je niet voorstellen dat je met zo’n iemand uit eten zou gaan, hè. Die gaat dat soort dingen tegen je zeggen. Dan denk je: ik ben nu met een gek op stap, joh.”