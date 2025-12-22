moet geen transfer maken naar Fenerbahçe, zo stelt Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. Volgens de voormalig voetballer past Istanbul totaal niet bij de middenvelder van PSV en gaat hij zich niet thuis voelen in Turkije.

Veerman lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSV inmiddels te hebben gespeeld. De spelmaker wordt de afgelopen dagen flink in verband gebracht met een vertrek naar Fenerbahçe, dat naar verluidt de afkoopsom in zijn contract zou willen betalen. Derksen is van mening dat Veerman een goede voetballer is, maar ziet ook tekortkomingen bij hem. “Bij balverlies heeft hij niet zo veel nut. Dan moet je ook inbreng hebben, maar dan doet hij even niet mee.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen denkt dat Veerman het afgelopen halfjaar teleurgesteld heeft rondgelopen bij PSV. “Brentford toonde belangstelling voor hem”, doelt hij op de interesse van afgelopen zomer. De Eindhovenaren wilden toen echter niet meewerken aan een transfer. “Een goede club uit de hoogste afdeling, dat is het absolute topvoetbal van Europa. Dan komt nu Fenerbahçe… Die jongen is 28 (27, red.) en wil een keer een financiële klapper maken, dat begrijp ik wel.”

Toch denkt Derksen dat Fenerbahçe niet de juiste stap is voor Veerman. “Het zou heel onverstandig zijn voor die jongen om naar Fenerbahçe te gaan”, aldus De Snor. “Hij komt uit een beschermde samenleving in Volendam, ons kent ons. Dan ga je naar Istanbul… Hij is daar waarschijnlijk nog nooit geweest, maar dat is één grote chaos. Aan de ene kant van de brug Europa, aan de andere kant Azië. Voetbalwedstrijden zijn emotionele tijdbommen die ieder moment kunnen ontploffen. Ik denk dat een jongen uit Volendam zich absoluut niet thuisvoelt in het gekkenhuis in Istanbul.”