PSV wil zich bij een vertrek van deze winter versterken met van NEC, zo meldt ESPN. De Japanner geldt in dat geval als topkandidaat en de interesse vanuit Eindhoven is inmiddels zeer concreet. Sano zou de transfer zelf ook wel zien zitten.

PSV lijkt deze winter afscheid te moeten nemen van Veerman. De middenvelder wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Fenerbahçe en heeft een afkoopsom in zijn contract staan. De verwachting is daardoor dat Veerman zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld. In dat geval willen de Eindhovenaren graag de transfermarkt op.

Bij een vertrek van Veerman geldt Sano volgens ESPN als topkandidaat en is de interesse voor hem inmiddels ‘zeer concreet’. PSV zal wel een flink bedrag op tafel moeten leggen om de Japanner los te weken bij NEC. ESPN stelt namelijk dat de transfersom kan oplopen tot boven de tien miljoen euro. Het Eindhovens Dagblad stelt zelfs dat de Nijmegenaren tussen de vijftien en twintig miljoen euro verlangen voor de middenvelder.

PSV is niet de enige club die Sano op het oog heeft. Verschillende clubs uit de Bundesliga en twee clubs uit de Premier League volgen zijn ontwikkeling namelijk ook op de voet. De Japanner geeft met het oog op het WK van komende zomer de voorkeur aan een stap binnen Nederland, aangezien hij de competitie al kent en verwacht weinig aanpassingstijd nodig te hebben. Ook Feyenoord en Ajax zouden interesse hebben in Sano, maar zouden hem pas in de zomer kunnen inlijven.