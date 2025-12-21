Ibrahim Afellay treedt met onmiddellijke ingang toe tot de technische staf van PSV. De oud-middenvelder wordt assistent van hoofdtrainer Peter Bosz en geldt als de vervanger van André Ooijer, die 'in goed overleg' heeft besloten te stoppen.

Ooijer was pas sinds afgelopen zomer weer actief als assistent bij PSV. Hij vervulde die rol eerder al onder Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij, maar zwaaide in de zomer van 2023 af, om dus twee jaar later weer terug te keren. De oud-verdediger nam destijds de rol van Stijn Schaars over, die op zijn beurt de leiding kreeg over Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

'Voor sommigen zal dit nieuws als een verrassing komen'

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Ooijer dus besloten om zijn rol alweer neer te leggen. "Voor sommigen zal dit nieuws als een verrassing komen, zeker nadat ik pas afgelopen zomer ben teruggekeerd in deze rol die ik eerder jarenlang vervulde", beseft hij zich terdege. "Het was voor mij geen gemakkelijke beslissing; ik heb er behoorlijk mee geworsteld. Maar één ding staat voor mij altijd voorop: eerlijk zijn naar mezelf en naar de mensen om me heen. En de eerlijke conclusie is dat ik in deze functie niet langer de drive en het plezier voel die nodig zijn om er elke dag vol voor te gaan. En juist die 110 procent inzet is voor mij essentieel om samen maximaal succesvol te kunnen zijn binnen een topclub als PSV", aldus Ooijer.

Ooijer ziet toekomst buiten het voetbal

Ooijer benadrukt dat zijn besluit niets met PSV, zijn collega's of andere omstandigheden te maken heeft. "Integendeel, ik ben onder de indruk van het niveau waarop binnen PSV wordt gewerkt", zegt hij. De oud-verdediger stelt dat zijn toekomst 'buiten het voetbal ligt', iets dat hij ook al 'in een vroeg stadium' aan Bosz en de clubleiding heeft verteld zodat zij op zoek konden naar een vervanger. "Hun reactie was typerend voor PSV: ze vonden het jammer, maar toonden ook uitzonderlijk veel begrip voor mijn situatie. Die menselijkheid waardeer ik enorm. Ik wens Ibrahim Afellay, mijn oude teammaatje, alle succes en geluk toe. Hetzelfde geldt voor PSV. Bedankt voor alles en ik blijf de club op de voet volgen", aldus Ooijer.

In zijn plaats keert Afellay dus terug in het Philips Stadion. De oud-middenvelder speelde verdeeld over twee periodes ruim tweehonderd wedstrijden in PSV 1 en beëindigde er in 2020 zijn actieve loopbaan. Daarna begon hij aan een tweede carrière als trainer. Opvallend genoeg niet bij PSV, maar bij Feyenoord. Daar was hij achtereenvolgens stagiair, assistent bij de Onder-18 en de Onder-19. Tussentijds werkte hij ook als assistent bij Oranje Onder-19. Daarnaast fungeerde hij als analist bij de NOS en was Afellay veelvuldig te zien in Studio Voetbal, dat door bezuinigingen bij de NPO echter van de buis gaat verdwijnen.

Reactie Afellay

Afellay tekent een contract voor tweeënhalf jaar bij PSV en sluit begin januari aan bij de staf tijdens het trainingskamp in Estepona. "Toen Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart mij benaderde voor deze rol, begon het meteen te kriebelen", zegt Afellay in een eerste reactie tegenover het clubkanaal. "PSV is natuurlijk mijn club en daarnaast vind ik Peter Bosz een zeer interessante trainer. Bovendien ben ik erg te spreken over de manier waarop PSV wordt geleid. Dat werd tijdens de gesprekken in het Philips Stadion en op De Herdgang alleen maar bevestigd. Ik kan niet wachten om na de winterstop te beginnen en hopelijk mijn steentje bij te dragen aan mooie successen.