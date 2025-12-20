Live voetbal 19

'Veerman-transfer toch opeens weer onzeker, Szymanski en van drugshandel verdachte president spelen cruciale rol'

PSV-middenvelder Joey Veerman
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
20 december 2025, 14:30

Door onder andere de 'here we go' van Fabrizio Romano leek de transfer van Joey Veerman naar Fenerbahçe al in kannen en kruiken. Maar het kan nog wel even duren voordat er echt groen licht komt. Volgens het Turkse Gazetesi wil PSV Sebastian Szymanski betrekken bij de deal.

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Veerman voor 'meer dan twintig miljoen euro' de overstap zou gaan maken naar Turkije. Uit berichtgeving van Gazetesi blijkt echter dat het nog niet helemaal rond is. PSV kijkt namelijk naar de mogelijke komst van Szymanski. De voormalig Feyenoorder is bij Fener op een zijspoor beland.

Artikel gaat verder onder video

Szymanski heeft niet helemaal het ideale profiel om Veerman te vervangen, dus mogelijk willen de Eindhovenaren ook nog een andere speler aantrekken. Zo worden de namen van Kodai Sano (NEC) en Gustavo Hamer (Sheffield United) genoemd. En PSV is niet de enige club die interesse heeft in Szymanski: ook Benfica zit op het vinkentouw.

Criminele president bij Fener?

Naast de onderhandelingen tussen de topclubs in Nederland en Turkije, speelt er nog iets anders. De president van Fenerbahçe, Sadettin Saran, is verdachte in een justitieel onderzoek naar drugshandel, meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. "Volgens CNN Türk wordt Saran verdacht van productie en handel van narcotica." De president heeft zich ondertussen bij de autoriteiten gemeld. Mogelijk heeft dit proces ook effect op de transfer van Veerman. Als Saran zijn baan moet opgeven, zouden ook de transferwensen van Fenerbahçe kunnen veranderen.

Ook voor PSV is dit belangrijk nieuws: "De club zal er zeker van willen zijn niet betaald te willen worden met crimineel geld", maakt Kapteijns duidelijk. Verder zullen de Eindhovenaren keiharde bankgaranties eisen, mocht het op een transfer aankomen. Door de optie in het contract van Veerman heeft PSV amper een poot om op te staan, behalve bij zwaarwegende andere factoren, zoals hierboven genoemd.

➡️ Meer PSV-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Kieft: 'Thuiswedstrijd voor Feyenoord-spelers eerder nadeel dan voordeel'

  • Gisteren, 19:54
  • Gisteren, 19:54
NEC Sano

Vindt PSV opvolger Veerman bij NEC? 'Kodai Sano aangeboden in Eindhoven'

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Joey Veerman viert de 0-1 bij Heerenveen - PSV

'PSV en Fenerbahçe akkoord over miljoenentransfer: Joey Veerman op weg naar Turkije'

  • Gisteren, 17:27
  • Gisteren, 17:27
5 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
381 Reacties
33 Dagen lid
1.309 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind die szymanski niet zo bijzonder. PSV zou geleerd moeten hebben van het terughalen van oud feijenoorders als karsdorp, malacia etc. gewoon geen CL niveau materiaal. Meer voor een middenmoter.

21
602 Reacties
44 Dagen lid
1.493 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Guus Til is misschien wel de meest belangrijke speler bij PSV momenteel. Ontopic: Symanszki zou een prima aanwinst zijn voor PSV zeker voor in de Eredivisie. Van mij mag hij ook wel terugkeren in Rotterdam-Zuid.

ERIMIR
4.169 Reacties
531 Dagen lid
39.121 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV moet niet teveel eisen gaan stellen als ze voor Veerman willen gaan cashen. Nu is die nog wat waard straks zit je met hem opgescheept. Het helpt ook niet dat die president verdachte is in een justitieel onderzoek naar drugshandel. Oké het geld moet toch ergens vandaan komen, zullen we maar zeggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
381 Reacties
33 Dagen lid
1.309 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind die szymanski niet zo bijzonder. PSV zou geleerd moeten hebben van het terughalen van oud feijenoorders als karsdorp, malacia etc. gewoon geen CL niveau materiaal. Meer voor een middenmoter.

21
602 Reacties
44 Dagen lid
1.493 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Guus Til is misschien wel de meest belangrijke speler bij PSV momenteel. Ontopic: Symanszki zou een prima aanwinst zijn voor PSV zeker voor in de Eredivisie. Van mij mag hij ook wel terugkeren in Rotterdam-Zuid.

ERIMIR
4.169 Reacties
531 Dagen lid
39.121 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV moet niet teveel eisen gaan stellen als ze voor Veerman willen gaan cashen. Nu is die nog wat waard straks zit je met hem opgescheept. Het helpt ook niet dat die president verdachte is in een justitieel onderzoek naar drugshandel. Oké het geld moet toch ergens vandaan komen, zullen we maar zeggen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
15
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel