Door onder andere de 'here we go' van Fabrizio Romano leek de transfer van naar Fenerbahçe al in kannen en kruiken. Maar het kan nog wel even duren voordat er echt groen licht komt. Volgens het Turkse Gazetesi wil PSV betrekken bij de deal.

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Veerman voor 'meer dan twintig miljoen euro' de overstap zou gaan maken naar Turkije. Uit berichtgeving van Gazetesi blijkt echter dat het nog niet helemaal rond is. PSV kijkt namelijk naar de mogelijke komst van Szymanski. De voormalig Feyenoorder is bij Fener op een zijspoor beland.

Szymanski heeft niet helemaal het ideale profiel om Veerman te vervangen, dus mogelijk willen de Eindhovenaren ook nog een andere speler aantrekken. Zo worden de namen van Kodai Sano (NEC) en Gustavo Hamer (Sheffield United) genoemd. En PSV is niet de enige club die interesse heeft in Szymanski: ook Benfica zit op het vinkentouw.

Criminele president bij Fener?

Naast de onderhandelingen tussen de topclubs in Nederland en Turkije, speelt er nog iets anders. De president van Fenerbahçe, Sadettin Saran, is verdachte in een justitieel onderzoek naar drugshandel, meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. "Volgens CNN Türk wordt Saran verdacht van productie en handel van narcotica." De president heeft zich ondertussen bij de autoriteiten gemeld. Mogelijk heeft dit proces ook effect op de transfer van Veerman. Als Saran zijn baan moet opgeven, zouden ook de transferwensen van Fenerbahçe kunnen veranderen.

Ook voor PSV is dit belangrijk nieuws: "De club zal er zeker van willen zijn niet betaald te willen worden met crimineel geld", maakt Kapteijns duidelijk. Verder zullen de Eindhovenaren keiharde bankgaranties eisen, mocht het op een transfer aankomen. Door de optie in het contract van Veerman heeft PSV amper een poot om op te staan, behalve bij zwaarwegende andere factoren, zoals hierboven genoemd.