Borussia Mönchengladbach gaat komende transferzomer aankloppen bij Ajax voor , zo meldt BILD. De Duitse club zou de centrale verdediger alweer willen terugkopen van de Amsterdammers, waar hij nog niet onomstreden is in de selectie.

De 29-jarige stopper kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff Arena, voor een bedrag van zo’n elf miljoen euro. In Amsterdam maakt Itakura echter nog geen fantastische indruk. De ene keer wordt hij opgesteld als verdediger, de andere keer als controleur op het middenveld. Daarnaast moet de Japanner regelmatig genoegen nemen met een plek op de reservebank, achter bijvoorbeeld Youri Baas, Josip Sutalo en Aaron Bouwman.

Die Borussen houden de situatie volgens BILD nauwlettend in de gaten. Afgelopen winterse transferperiode probeerde Mönchengladbach de verdediger al terug te halen, maar dat mislukte wegens ‘financiële redenen’, zo leest het. Ook VfL Wolfsburg had de voormalig speler van FC Groningen op de korrel.

Herkansing in de zomer

Nu de winterse transferperiode voorbij is, blijft Itakura tot het einde van het seizoen speler van Ajax. BILD weet echter te melden dat Borussia Mönchengladbach in de komende zomer voor een herkansing gaat in de jacht op Japanner. De Duitse club, die momenteel de twaalfde plek in de Bundesliga bezet, kan dan mogelijk aankloppen met een beter aanbod.

Itakura kwam sinds zijn komt veertien keer in actie namens Ajax in de Eredivisie.