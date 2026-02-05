Borussia Mönchengladbach gaat komende transferzomer aankloppen bij Ajax voor Ko Itakura, zo meldt BILD. De Duitse club zou de centrale verdediger alweer willen terugkopen van de Amsterdammers, waar hij nog niet onomstreden is in de selectie.
De 29-jarige stopper kwam afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff Arena, voor een bedrag van zo’n elf miljoen euro. In Amsterdam maakt Itakura echter nog geen fantastische indruk. De ene keer wordt hij opgesteld als verdediger, de andere keer als controleur op het middenveld. Daarnaast moet de Japanner regelmatig genoegen nemen met een plek op de reservebank, achter bijvoorbeeld Youri Baas, Josip Sutalo en Aaron Bouwman.
Die Borussen houden de situatie volgens BILD nauwlettend in de gaten. Afgelopen winterse transferperiode probeerde Mönchengladbach de verdediger al terug te halen, maar dat mislukte wegens ‘financiële redenen’, zo leest het. Ook VfL Wolfsburg had de voormalig speler van FC Groningen op de korrel.
Nu de winterse transferperiode voorbij is, blijft Itakura tot het einde van het seizoen speler van Ajax. BILD weet echter te melden dat Borussia Mönchengladbach in de komende zomer voor een herkansing gaat in de jacht op Japanner. De Duitse club, die momenteel de twaalfde plek in de Bundesliga bezet, kan dan mogelijk aankloppen met een beter aanbod.
Itakura kwam sinds zijn komt veertien keer in actie namens Ajax in de Eredivisie.
@dilima1966 je kunt het vragen, maar ik denk alleen niet dat je tussen de 30 en 50 miljoen gaat krijgen. Zijn transferwaarde is momenteel 10 miljoen. Dat zit echt heel veel onder het bedrag dat jij noemt. Zijn lange contract is een voordeel, maar zijn spel, zijn leeftijd en het feit dat hij geen vaste basisspeler is drukken de prijs. Ik die die prijs niet stijgen tot 30-50 miljoen. Je kunt het vragen, maar ik kan me niet voorstellen dat je het krijgt. Als hij de rest van het seizoen beter zou gaan spelen en vaste basisspeler zou worden kun je denk ik wel tussen de 10 en 20 miljoen gaan krijgen. Dat is dan geen koopje, want je maakt er winst en het past bij de omstandigheden. In mijn ogen zit je dan op een realistisch bedrag.
