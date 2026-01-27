VfL Wolfsburg heeft zich bij Ajax gemeld voor verdediger , zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben de Duitse middenmoter echter laten weten dat een tussentijds vertrek van de centrale verdediger 'op dit moment en waarschijnlijk definitief onbespreekbaar is', aldus clubwatcher Mike Verweij. Josi

Ajax betaalde afgelopen zomer dik tien miljoen euro om Itakura (29) over te nemen van Borussia Mönchengladbach. De Japanner, die eerder twee seizoenen voor FC Groningen speelde, kwam tot dusverre tot 21 optredens namens de Amsterdammers, daarin was hij eenmaal trefzeker. Afgelopen week was hij geen basisspeler bij de zeges op Villarreal (1-2) en FC Volendam (2-0), maar kwam de Japanner wel als invaller binnen de lijnen.

Wolfsburg, de huidige nummer twaalf van de Bundesliga, hoopte Itakura na een halfjaar terug te kunnen halen naar Duitsland, maar krijgt dus vooralsnog nul op het rekest. Zowel directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker als de technische staf van Ajax willen de Japanner 'beslist niet kwijt', schrijft Verweij. Voor Itakura wordt 'een belangrijke rol voorzien' in de strijd met Feyenoord om de tweede plaats in de Eredivisie, die aan het eind van de rit kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League zou betekenen. Ook zouden Kroes en Beuker een vroegtijdig afscheid van Itakura als 'brevet van onvermogen' zien voor hun eigen functioneren, aangezien met Raúl Moro (Osasuna) al een topaankoop van afgelopen zomer is verkocht.

Itakura ontbreekt dinsdag, daags voor het cruciale Champions League-duel met Olympiakos Piraeus, overigens op het trainingsveld bij Ajax, zo meldt Voetbal International. Onbekend is wat de Japanner, die zondag nog een halfuur meedeed tegen FC Volendam (2-0), precies mankeert. Er zijn geen aanwijzingen dat zijn absentie verband houdt met een mogelijk vertrek.

Ajax heeft Wolfsburg volgens Verweij laten weten dat over een winters vertrek van Josip Sutalo (25), 'mits de juiste prijs wordt betaald', wél te praten valt, aldus Verweij. Het is echter niet duidelijk of Wolfsburg interesse heeft in de diensten van Sutalo. De Kroaat is bezig aan zijn derde seizoen bij Ajax, dat de Kroatisch international in 2023 voor dik twintig miljoen euro overnam van Dinamo Zagreb. Inmiddels is Sutalo geen basisspeler meer: Grim geeft doorgaans de voorkeur aan Aaron Bouwman, Youri Baas en/of Itakura in het hart van de verdediging.