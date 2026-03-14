hoopt dat hij zaterdagavond zijn debuut kan maken voor Ajax in het thuisduel met Sparta Rotterdam, zo laat hij weten bij ESPN. De jonge spits mocht afgelopen week meermaals meetrainen met het eerste door de schorsing van en de fysieke ongemakken van .

Vink maakt momenteel een goede periode door bij Jong Ajax. De zoon van ESPN-analist Marciano Vink was in de afgelopen vijf duels drie keer trefzeker, waaronder vrijdagavond eenmaal tegen FC Den Bosch (3-2 winst). “Ik heb de afgelopen twee dagen meegetraind, dus ik hoop dat ik bij de selectie zit. Maar ik heb nog niets gehoord”, zo liet de negentienjarige aanvaller na dat duel weten.

Interim-trainer Óscar García heeft zaterdag te maken met een heus spitsenprobleem bij zijn debuut voor Ajax. Weghorst pakte vorige week op bezoek bij FC Groningen (3-1 verlies) namelijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij zaterdag ontbreekt wegens een schorsing. Daarnaast geldt Dolberg als twijfelgeval voor het duel met Sparta, zo liet García vrijdag weten. Om die reden mocht Vink afgelopen week meetrainen, zo laat de jonge aanvaller weten.

“Ik heb vandaag laten zien dat ik wel het verschil kan maken”, concludeert Vink na de zege op FC Den Bosch. Toen hij hoorde dat hij bij de selectie van de beloften zou zitten, vond hij het ‘niet netjes’ om ook te vragen naar de selectie van het eerste. “Ik moest me hierop focussen. Nu gaan we kijken wat er wél of niet komt. Hopelijk komt de beloning. Aan het begin van het seizoen had ik nooit geloofd dat ik hiervan mocht dromen. Het gaat allemaal snel.”