Live voetbal 4

Skye Vink ruikt kans bij Ajax door schorsing Wout Weghorst

14 maart 2026, 11:42
Skye Vink van Ajax
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Content creator
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Skye Vink hoopt dat hij zaterdagavond zijn debuut kan maken voor Ajax in het thuisduel met Sparta Rotterdam, zo laat hij weten bij ESPN. De jonge spits mocht afgelopen week meermaals meetrainen met het eerste door de schorsing van Wout Weghorst en de fysieke ongemakken van Kasper Dolberg.

Vink maakt momenteel een goede periode door bij Jong Ajax. De zoon van ESPN-analist Marciano Vink was in de afgelopen vijf duels drie keer trefzeker, waaronder vrijdagavond eenmaal tegen FC Den Bosch (3-2 winst). “Ik heb de afgelopen twee dagen meegetraind, dus ik hoop dat ik bij de selectie zit. Maar ik heb nog niets gehoord”, zo liet de negentienjarige aanvaller na dat duel weten.

Artikel gaat verder onder video

Interim-trainer Óscar García heeft zaterdag te maken met een heus spitsenprobleem bij zijn debuut voor Ajax. Weghorst pakte vorige week op bezoek bij FC Groningen (3-1 verlies) namelijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij zaterdag ontbreekt wegens een schorsing. Daarnaast geldt Dolberg als twijfelgeval voor het duel met Sparta, zo liet García vrijdag weten. Om die reden mocht Vink afgelopen week meetrainen, zo laat de jonge aanvaller weten.

“Ik heb vandaag laten zien dat ik wel het verschil kan maken”, concludeert Vink na de zege op FC Den Bosch. Toen hij hoorde dat hij bij de selectie van de beloften zou zitten, vond hij het ‘niet netjes’ om ook te vragen naar de selectie van het eerste. “Ik moest me hierop focussen. Nu gaan we kijken wat er wél of niet komt. Hopelijk komt de beloning. Aan het begin van het seizoen had ik nooit geloofd dat ik hiervan mocht dromen. Het gaat allemaal snel.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.229 Reacties
963 Dagen lid
13.746 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zou geweldig zijn als hij zich goed kan laten zien!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Sparta

Ajax
21:00
Sparta Rotterdam
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Skye Vink

Skye Vink
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 19 jaar (1 jul. 2006)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
23
5
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
22
1
2023/2024
Jong Ajax
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44
6
AZ
26
1
39
7
Sparta
26
-10
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws