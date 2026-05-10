PSV wint ondanks arbitrage-ophef overtuigend bij Go Ahead Eagles

PSV heeft zondagavond een zakelijke overwinning geboekt op bezoek bij Go Ahead Eagles. In Deventer won de ploeg van Peter Bosz met 1-4, al ging het na afloop niet alleen over de drie punten. Een opvallende VAR-ingreep in de openingsfase, waarbij Guus Til geen strafschop kreeg nadat Joris Kramer op zijn voet stond, zorgde voor veel discussie. Uiteindelijk trok PSV dankzij goals van Ivan Perišić, Ricardo Pepi en Paul Wanner alsnog overtuigend aan het langste eind.

Al in de openingsfase ontstond het eerste grote gespreksonderwerp van de avond. Guus Til ging in de zestien naar de grond nadat Kramer met zijn noppen op de enkel van de PSV’er terechtkwam. De VAR riep arbiter Martin van den Kerkhoff nog naar het scherm, maar die besloot verrassend genoeg geen strafschop te geven. Op sociale media ontstond direct veel ophef over de beslissing.

PSV liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam na negentien minuten alsnog op voorsprong. Ivan Perišić promoveerde een afgemeten voorzet met een schitterende kopbal tot doelpunt: 0-1. Lang kon de Eindhovense voorsprong echter niet standhouden, want na een overtreding van Kiliann Sildillia op Oliver Breum wees Van den Kerkhoff aan de andere kant wél resoluut naar de stip. Mathis Suray stuurde Kovář de verkeerde hoek in: 1-1.

Nog voor rust sloeg PSV opnieuw toe. Eerst zag Perišić een tweede treffer afgekeurd worden wegens hands, maar diep in blessuretijd was het alsnog raak. Sergiño Dest gaf een uitstekende voorzet op Ricardo Pepi, die knap raak kopte en PSV vlak voor het rustsignaal opnieuw op voorsprong zette.

Na rust voerde PSV de druk verder op. Guus Til raakte de paal met een kopbal en kreeg meerdere kansen op een doelpunt, terwijl ook Pepi en Bajraktarević gevaarlijk werden. Het wachten was op de beslissing, en die kwam twintig minuten voor tijd van de voet van Perišić. De Kroaat trok naar binnen en schoot droog raak in de korte hoek: 1-3.

In de slotfase gooide invaller Paul Wanner het duel definitief in het slot. De middenvelder bleef oog in oog met de doelman koel en schoof beheerst de 1-4 binnen, waardoor PSV de avond ondanks de vroege arbitrale controverse overtuigend afsloot. Voor de mannen van Peter Bosz betekende het een volgende zege in een al ijzersterk seizoen, hiermee is PSV nog altijd in de race om de kampioen met de grootste voorsprong op plek twee te worden.