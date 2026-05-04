Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

Op sociale media is veel onbegrip ontstaan over de manier waarop de NOS de samenvatting van het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in beeld heeft gebracht. Een harde overtreding van Philip Brittijn op Anis Hadj Moussa ontbrak volledig in de uitzending van de publieke omroep, wat tot felle reacties heeft geleid.
In de eerste minuut van de blessuretijd in de eerste helft kwam Brittijn hard van achteren in op Hadj Moussa, zonder hierbij de bal te spelen. Scheidsrechter Joey Kooij gaf slechts geel en de VAR kwam niet op de lijn, veel kijkers hebben echter een zwaardere straf in gedachten. De discutabele tackle werd bij betaalzender ESPN uitgebreid geanalyseerd, maar de NOS besloot het moment volledig uit de samenvatting te knippen. Dit besluit zorgt ook voor de nodige verontwaardiging bij voetbalsupporters, die de publieke omroep betichten van een gebrek aan objectiviteit.
Op X spreken kijkers zich massaal uit over de montagekeuzes. "Wat een schandalig partijdig kloteprogramma is dit zeg. Schande, schande, schande!!", zo schrijft een woedende gebruiker. Een andere kijker wijst direct naar de concurrentie om het verschil in aanpak te benadrukken. "In de samenvatting van ESPN zit ‘ie er gewoon in. Dit soort momenten laat je altijd zien. Dit is nou net het verschil in objectiviteit", klinkt het online.
Naast de kritiek op de NOS, gaat het op internet ook over de ernst van de ingreep zelf. De charge van Brittijn wordt door sommigen omschreven als een zeer zware overtreding. "Dit is zo’n smerige overtreding. Een carrière eindigende tackle", stelt een kijker. Uiteindelijk eindigde de thuisploeg het duel overigens wel met tien man.
Toch is er ook onbegrip over de manier waarop het moment bij ESPN werd besproken. Hoewel de zender de beelden wel uitzond, was niet iedereen te spreken over de bijbehorende analyse in de studio. Een kijker hekelt de conclusies die daar werden getrokken: "Daar praatten ze er tien minuten over dat het geen rood was".
Het was donkerrood. Joey Kooij en de VAR zullen dat deze week vanuit Zeist bevestigd krijgen, met de mededeling dat ze komend weekend niet ingezet zullen worden. Als een scheidsrechter op het WK een soortgelijke aktie niet met rood bestraft, is het direkt einde toernooi. Het niet uitzenden van zo'n overtreding is ook een brevet van onvermogen voor de betrokkenen bij de NOS.
