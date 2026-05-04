Ronald Koeman baalt van de nieuwe blessure van , zo laat hij weten bij Studio Voetbal. De spits van RC Strasbourg was volgens de bondscoach serieus in beeld voor een plek in de WK-selectie, maar liep zondagavond een hamstringblessure op.

Emegha maakte in november zijn debuut in het Nederlands elftal, toen hij vlak voor tijd inviel in de kwalificatiewedstrijd voor het WK op bezoek bij Polen (1-1). Ronald Koeman zag in de spits, die komende zomer de overstap naar Chelsea maakt, een extra optie in de punt van de aanval. Zondagavond liep Emegha echter een hamstringblessure op in het duel met Toulouse (1-2 verlies), alweer zijn vierde kwetsuur van het seizoen.

In Studio Voetbal komt de blessure van Emegha ook ter sprake. “Niet toevallig had ik vrijdag tegen de middag contact met hem”, begint Koeman in de talkshow. “We wilden weer naar hem gaan kijken, om te zien of hij dusdanig fit en goed is om erover na te denken om hem mee te nemen naar het WK.” De spits liet toen aan de bondscoach weten dat hij niet zou starten tegen Toulouse. “Dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft volgens mij tien minuten gespeeld. In die tien minuten is hij wederom geblesseerd geraakt. Dat hoorde ik, ik wist het nog niet eens.”

Pierre van Hooijdonk stelt dat de blessure van Emegha ‘heel erg zuur’ is, want volgens de analist heeft de spits ‘andere kwaliteiten’ dan de andere opties in de punt bij Oranje: “Veel diepgang, snelheid. Fysiek ook sterk.” Daar sluit Koeman zich bij aan, maar de bondscoach benadrukt dat Emegha dit seizoen veel blessures heeft gehad. “Het is sowieso pijnlijk als je richting een eindtoernooi gaat en kans maakt om mee te gaan, en dan wederom geblesseerd raakt”, aldus de keuzeheer. “Dat geldt nu voor hem, maar dat geldt ook voor andere spelers. Als je in deze periode een spierblessure oploopt en je mist vijf, zes weken... Dat betekent helaas geen eindtoernooi.”