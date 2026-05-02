Bosz spreekt openhartig over twijfels bij contractverlenging PSV: Oranje een factor

2 mei 2026, 11:04
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Peter Bosz heeft in gesprek met ESPN uitgelegd waarom zijn contractverlening bij PSV zo lang op zich liet wachten. De oefenmeester wijst onder meer naar het Nederlands elftal, maar wilde niet het risico nemen op de KNVB te wachten.

PSV maakte begin februari bekend dat Bosz zijn aflopende contract had verlengd tot medio 2028. In de maanden ervoor werd de trainer van de Eindhovenaren door velen omschreven als de ideale kandidaat om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach, maar daar kan dus een streep doorheen. In gesprek met ESPN laat Bosz weten dat Oranje wel een reden was waarom de onderhandelingen met PSV lang duurden.

“Er zijn een aantal overwegingen waarom het misschien wat lang heeft geduurd. Het Nederlands elftal is er daar een van”, geeft de oefenmeester toe. Een stap naar de nationale ploeg is echter nooit dichtbij geweest. “Ik heb nooit met die mensen gesproken”, aldus Bosz, die benadrukt dat de KNVB daarin in zijn recht staat. “Als zij zeggen dat ze een trainer hebben en niet voor het WK in gesprek gaan, is dat prima. Dat is hun beleid. Dat moet je accepteren.”

Bosz geeft aan dat hij het een te groot risico vond om te wachten tot na het WK met een beslissing over zijn toekomst. “Dan is straks het WK voorbij in juli en zegt Ronald dat hij blijft. Of ze willen mij niet hebben, maar iemand anders. Dat kan natuurlijk”, schetst de trainer enkele scenario’s. “Dat risico wilde ik niet nemen.”

Voor Bosz bleven er dan nog drie opties over: verlengen bij PSV, nog een buitenlands avontuur of stoppen. “Wil ik nog een keer een buitenlands avontuur aan? Ja, maar dan moet het wel een club zijn waarvan ik zeg: dit is iets wat ik graag zou willen”, geeft de trainer toe. Ook stoppen als trainer is volgens hem een serieuze optie geweest, maar uiteindelijk viel de keuze dus op nog twee jaar PSV.

Peter Bosz

Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

