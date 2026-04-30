Eva Jinek vraagt Jerdy Schouten: 'Wat vindt Ajax van deze foto?'

30 april 2026, 23:30
Eva Jinek
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Jerdy Schouten schoof donderdagavond aan bij de talkshow van Eva Jinek om te praten over zijn ernstige knieblessure. De middenvelder van PSV ontbreekt op het WK, maar toont zich strijdvaardig. “Als ik sterker terugkom, zou ik niet weten waarom ik het WK 2030 niet kan meemaken”, vertrouwt hij Jinek toe.

Schouten is nog altijd slecht ter been en moet door een medewerker van het programma geholpen worden richting de tafel. Toch gloort er hoop. "Ik kan eindelijk uitkijken naar de operatie, dus daar ben ik heel blij mee. Dat geeft wel een bepaalde soort rust. Ik heb op dit moment nog wel veel pijn. Er zit wel nog veel vocht in de knie, dat helpt iets voor het pijngevoel. Dat scheelt iets. Ik denk dat de echte pijn pas na de operatie is."

"Het heelt niet vanzelf”, zegt Schouten, die begin april geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht. “Pas na de operatie kun je toewerken naar dat het beter wordt. Het is nu zorgen dat hij slanker wordt voor de operatie."

Schouten: ‘Koeman baalt van blessure'

De zeventienvoudig international had al snel contact met bondscoach Ronald Koeman, die ‘enorm baalde’ van het nieuws. "In eerste instantie voor mij, want hij dacht aan mij als persoon en had het mij zo gegund. Ten tweede vond hij dat ik belangrijk was voor het elftal."

Het zal ‘niet makkelijk’ worden om Oranje in actie te zien op het WK, geeft hij toe. “Maar ik denk wel dat ik bij mijn familie aanschuif.” Ondertussen heeft hij de knop omgezet. "Ik heb ook wel weer zin om te laten zien hoe sterk ik ben. Ik moet mezelf weer uitdagen om te laten zien: ik kom echt sterker terug. Ik wil die uitdaging aangaan met mezelf.”

Eva Jinek toont vakantiefoto PSV
Om de sfeer wat te verlichten, toont Jinek een vakantiefoto van PSV op Ibiza. Op de foto zijn meerdere spelers van PSV te zien in vakantiestemming, met de tekst: ‘Weekend in Ibiza with the champs’. Zaterdag gaat PSV op bezoek bij Ajax. Jinek vraagt lachend: “Ik probeer me in te denken hoe dat voelt voor de anderen. Pure intimidatie?”

Schouten antwoordt: “Haha, dat moet je aan de anderen vragen. Ik denk dat wij het hebben verdiend om een weekendje weg te gaan met het team. Dit was het enige vrije weekend, dus hebben we samen besloten om het te doen.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 26 apr. 13:25
  • Gisteren, 22:10
  • Gisteren, 20:45
0 reacties
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

