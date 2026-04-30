Eva Jinek vraagt Jerdy Schouten: 'Wat vindt Ajax van deze foto?'

schoof donderdagavond aan bij de talkshow van Eva Jinek om te praten over zijn ernstige knieblessure. De middenvelder van PSV ontbreekt op het WK, maar toont zich strijdvaardig. “Als ik sterker terugkom, zou ik niet weten waarom ik het WK 2030 niet kan meemaken”, vertrouwt hij Jinek toe.

Schouten is nog altijd slecht ter been en moet door een medewerker van het programma geholpen worden richting de tafel. Toch gloort er hoop. "Ik kan eindelijk uitkijken naar de operatie, dus daar ben ik heel blij mee. Dat geeft wel een bepaalde soort rust. Ik heb op dit moment nog wel veel pijn. Er zit wel nog veel vocht in de knie, dat helpt iets voor het pijngevoel. Dat scheelt iets. Ik denk dat de echte pijn pas na de operatie is."

"Het heelt niet vanzelf”, zegt Schouten, die begin april geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht. “Pas na de operatie kun je toewerken naar dat het beter wordt. Het is nu zorgen dat hij slanker wordt voor de operatie."

Schouten: ‘Koeman baalt van blessure'

De zeventienvoudig international had al snel contact met bondscoach Ronald Koeman, die ‘enorm baalde’ van het nieuws. "In eerste instantie voor mij, want hij dacht aan mij als persoon en had het mij zo gegund. Ten tweede vond hij dat ik belangrijk was voor het elftal."

Het zal ‘niet makkelijk’ worden om Oranje in actie te zien op het WK, geeft hij toe. “Maar ik denk wel dat ik bij mijn familie aanschuif.” Ondertussen heeft hij de knop omgezet. "Ik heb ook wel weer zin om te laten zien hoe sterk ik ben. Ik moet mezelf weer uitdagen om te laten zien: ik kom echt sterker terug. Ik wil die uitdaging aangaan met mezelf.”

Foto van vakantie PSV

Om de sfeer wat te verlichten, toont Jinek een vakantiefoto van PSV op Ibiza. Op de foto zijn meerdere spelers van PSV te zien in vakantiestemming, met de tekst: ‘Weekend in Ibiza with the champs’. Zaterdag gaat PSV op bezoek bij Ajax. Jinek vraagt lachend: “Ik probeer me in te denken hoe dat voelt voor de anderen. Pure intimidatie?”

Schouten antwoordt: “Haha, dat moet je aan de anderen vragen. Ik denk dat wij het hebben verdiend om een weekendje weg te gaan met het team. Dit was het enige vrije weekend, dus hebben we samen besloten om het te doen.”