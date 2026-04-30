Live voetbal 1

Dit zijn de winnaars van de Gouden Schilden in de Keuken Kampioen Divisie

30 april 2026, 20:12
ADO Den Haag viert een doelpunt tegen FC Den Bosch
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het seizoen van ADO Den Haag kreeg donderdagavond een passend slotakkoord. Tijdens het Kampioensdiner in Nijmegen, waar bondscoach Ronald Koeman de Gouden Schilden uitreikte, drukte de kersverse kampioen zijn stempel met drie prestigieuze individuele prijzen. Trainer Robin Peter, aanvoerder Jari Vlak en doelman Kylian Nikiema werden in het zonnetje gezet, terwijl ook andere spelers van andere clubs in de prijzen vielen.

ADO bekroont dominant seizoen met prijzenregen

Waar ADO Den Haag in de zomer nog stuurloos oogde, stond er negen maanden later een kampioensploeg die op alle fronten overtuigde. Die wederopstanding werd in Nijmegen bekroond met de titel voor Trainer van het Jaar voor Robin Peter. De Duitser stapte midden in de chaos binnen en smeedde in korte tijd een hecht collectief dat met aanvallend en dominant voetbal de competitie naar zijn hand zette.

Artikel gaat verder onder video

Zelfs toen de resultaten na de winterstop even tegenzaten en concurrent SC Cambuur dichterbij kroop, bleef Peter vasthouden aan zijn speelwijze. Met hoog drukzetten en scorend vermogen leidde hij ADO uiteindelijk naar het kampioenschap én terugkeer naar de Eredivisie.

Jari Vlak werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, als beloning voor een seizoen waarin hij als aanvoerder het verschil maakte. Met elf doelpunten en meerdere assists was de middenvelder de motor van het elftal.

Onder de lat stond een andere pijler van het succes: Kylian Nikiema. De 22-jarige doelman keepte 36 wedstrijden en hield vijftien keer de nul, meer dan wie dan ook in de competitie. Zijn ontwikkeling werd beloond met het Gouden Schild voor beste keeper.

Ferrah steelt show, Postema kroont zich tot topscorer

Niet alle individuele eer ging naar Den Haag. In Leeuwarden groeide Ichem Ferrah uit tot een van de smaakmakers van het seizoen. De twintigjarige buitenspeler van SC Cambuur, gehuurd van LOSC Lille, werd verkozen tot Talent van het Jaar. Met zijn techniek, versnelling en bravoure zorgde hij wekelijks voor dreiging en spektakel vanaf de flank.

Die flair vertaalde zich ook in rendement: twaalf doelpunten en zes assists onderstrepen zijn waarde voor Cambuur, dat als nummer twee promotie afdwong. Ferrah was daarmee niet alleen een publiekslieveling, maar ook een doorslaggevende factor in het succes van zijn ploeg.

De topscorerstitel ging naar Romano Postema, die met 24 treffers uitblonk bij FC Emmen. In een verder moeizaam seizoen voor de club was de huurling het absolute lichtpunt. Zijn productiviteit leverde hem ook concrete interesse uit binnen- en buitenland op. Een vertrek bij FC Groningen lijkt daardoor in de maak.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin Peter

Robin Peter
ADO Den Haag
Team: ADO
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (31 jul. 1987)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
38
53
89
2
Cambuur
38
27
78
3
Willem II
38
17
68
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws