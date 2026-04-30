Dit zijn de winnaars van de Gouden Schilden in de Keuken Kampioen Divisie

Het seizoen van ADO Den Haag kreeg donderdagavond een passend slotakkoord. Tijdens het Kampioensdiner in Nijmegen, waar bondscoach Ronald Koeman de Gouden Schilden uitreikte, drukte de kersverse kampioen zijn stempel met drie prestigieuze individuele prijzen. Trainer Robin Peter, aanvoerder en doelman Kylian Nikiema werden in het zonnetje gezet, terwijl ook andere spelers van andere clubs in de prijzen vielen.

ADO bekroont dominant seizoen met prijzenregen

Waar ADO Den Haag in de zomer nog stuurloos oogde, stond er negen maanden later een kampioensploeg die op alle fronten overtuigde. Die wederopstanding werd in Nijmegen bekroond met de titel voor Trainer van het Jaar voor Robin Peter. De Duitser stapte midden in de chaos binnen en smeedde in korte tijd een hecht collectief dat met aanvallend en dominant voetbal de competitie naar zijn hand zette.

Zelfs toen de resultaten na de winterstop even tegenzaten en concurrent SC Cambuur dichterbij kroop, bleef Peter vasthouden aan zijn speelwijze. Met hoog drukzetten en scorend vermogen leidde hij ADO uiteindelijk naar het kampioenschap én terugkeer naar de Eredivisie.

Jari Vlak werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, als beloning voor een seizoen waarin hij als aanvoerder het verschil maakte. Met elf doelpunten en meerdere assists was de middenvelder de motor van het elftal.

Onder de lat stond een andere pijler van het succes: Kylian Nikiema. De 22-jarige doelman keepte 36 wedstrijden en hield vijftien keer de nul, meer dan wie dan ook in de competitie. Zijn ontwikkeling werd beloond met het Gouden Schild voor beste keeper.

Ferrah steelt show, Postema kroont zich tot topscorer

Niet alle individuele eer ging naar Den Haag. In Leeuwarden groeide Ichem Ferrah uit tot een van de smaakmakers van het seizoen. De twintigjarige buitenspeler van SC Cambuur, gehuurd van LOSC Lille, werd verkozen tot Talent van het Jaar. Met zijn techniek, versnelling en bravoure zorgde hij wekelijks voor dreiging en spektakel vanaf de flank.

Die flair vertaalde zich ook in rendement: twaalf doelpunten en zes assists onderstrepen zijn waarde voor Cambuur, dat als nummer twee promotie afdwong. Ferrah was daarmee niet alleen een publiekslieveling, maar ook een doorslaggevende factor in het succes van zijn ploeg.

De topscorerstitel ging naar Romano Postema, die met 24 treffers uitblonk bij FC Emmen. In een verder moeizaam seizoen voor de club was de huurling het absolute lichtpunt. Zijn productiviteit leverde hem ook concrete interesse uit binnen- en buitenland op. Een vertrek bij FC Groningen lijkt daardoor in de maak.