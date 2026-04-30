Veiligheidscoördinator Den Bosch daagt fans Almere City uit

Een opmerkelijke situatie rondom FC Den Bosch - Almere City in de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie. De veiligheidscoördinator van de Brabantse club ging namelijk voor het uitvak staan om de meegereisde fans van Almere uit te dagen, zo meldt Voetbal Ultras op X.

FC Den Bosch is in de eerste ronde van de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie gekoppeld aan Almere City. Woensdagavond speelden beide ploegen de heenwedstrijd tegen elkaar in De Vliert, waar de thuisploeg bij rust een 2-0 voorsprong had. Den Bosch gaf het in het laatste halfuur van de wedstrijd echter volledig uit handen, waardoor Almere met een 2-3 voorsprong richting de return gaat.

Rondom de wedstrijd deed zich echter een opmerkelijk tafereel voor bij het uitvak. Voetbal Ultras deelt beelden van een man die langs de rand van het veld staat en dingen richting de Almere-supporters schreeuwt om ze uit te dagen. Volgens het X-account zou het gaan om de veiligheidscoördinator van Den Bosch, die er juist verantwoordelijk voor is om alles rondom de wedstrijd vreedzaam te laten verlopen.

In de reacties geven meerdere mensen aan dat dit niet de eerste keer is dat deze veiligheidscoördinator dit doet. “Hij doet het vaker, dus blijkbaar vindt de club het prima”, schrijft een gebruiker. “Weinig opvallends aan. Die staat vaker vooraan en niet om te sussen”, stelt een ander.