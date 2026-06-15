Sabri Lamouchi is na een wedstrijd op het WK ontslagen als bondscoach van Tunesië, zo meldt journalist Romain Molina. De Afrikanen, die de derde tegenstander van Oranje zijn op het WK, gingen in de eerste groepswedstrijd met liefst 5-1 onderuit tegen Zweden.

Tunesië is op het WK van 2026 in Groep F ingedeeld met Nederland, Japan en Zweden. De Afrikanen begonnen het toernooi in de nacht van zondag op maandag met een duel tegen Zweden, wat rampzalig verliep. De ploeg van Graham Potter haalde keihard uit en stapte met een 5-1 overwinning van het veld.

Artikel gaat verder onder video

De forse nederlaag in de eerste wedstrijd van het WK is hard aangekomen bij de Tunesische voetbalbond en volgens Molina, die als verslaggever onder meer schrijft voor de Guardian en de New York Times, heeft het land besloten om na een wedstrijd op het toernooi afscheid van hem te nemen. De Fransman stond pas kort aan het roer bij Tunesië, nadat hij in januari werd aangesteld als opvolger van Sami Trabelsi. Hij sneuvelde op zijn beurt na de uitschakeling in de Afrika Cup.

Met het ontslag van Lamouchi is de chaos bij Tunesië compleet en zal het razendsnel een nieuwe trainer voor de groep moeten zetten. In de nacht van zaterdag op zondag speelt het Afrikaanse land om 06.00 uur de tweede groepswedstrijd, tegen Japan. Op vrijdag 26 juni om 01.00 wacht Tunesië een ontmoeting met het Nederlands elftal in de derde groepswedstrijd.