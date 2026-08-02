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Minuut stilte Rob Dieperink bruut verstoord, PSV-fans komen met massale reactie

2 augustus 2026, 18:22
Minuut stilte voor Rob Dieperink bij PSV - AZ
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een minuut stilte voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink is zondagavond niet door iedereen gerespecteerd in het Philips Stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en AZ was te horen dat er luidkeels wat werd geroepen vanaf de tribune. Na afloop van de minuut stilte klonk een luid fluitconcert, vermoedelijk om afkeuring te laten blijken over de misdragende fan.

Dieperink overleed op 13 juli in zijn woning in Borculo. Voorafgaand aan de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, werd ter nagedachtenis een minuut stilte gehouden. Het was duidelijk te zien dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük in het bijzonder was aangegrepen door het eerbetoon.

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Bijna alle fans in het Philips Stadion, dat vandaag is gevuld met PSV-fans en 1600 meegereisde AZ'ers, bewezen Dieperink ook een laatste eer. Toch werd op een gegeven moment iets geroepen: "Kankerpedofiel, kankerpedofiel."

Sommige andere fans reageerden door zelf ook te roepen of te fluiten. Het gros van de fans hield zich stil, totdat het eerbetoon officieel voorbij was: toen klonk een massaal fluitconcert in het stadion van PSV.

Volg de wedstrijd tussen PSV en AZ in ons liveverslag.

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jerommeke1973
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jerommeke1973
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jerommeke1973
367 Reacties
1.405 Dagen lid
1.012 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit noem ik geen supporters meer. Hier schaam ik me voor als AZ supporter zijnde

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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PSV - AZ

PSV
0 - 4
AZ
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

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