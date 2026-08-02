Minuut stilte Rob Dieperink bruut verstoord, PSV-fans komen met massale reactie

Een minuut stilte voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink is zondagavond niet door iedereen gerespecteerd in het Philips Stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en AZ was te horen dat er luidkeels wat werd geroepen vanaf de tribune. Na afloop van de minuut stilte klonk een luid fluitconcert, vermoedelijk om afkeuring te laten blijken over de misdragende fan.

Dieperink overleed op 13 juli in zijn woning in Borculo. Voorafgaand aan de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, werd ter nagedachtenis een minuut stilte gehouden. Het was duidelijk te zien dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük in het bijzonder was aangegrepen door het eerbetoon.

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Bijna alle fans in het Philips Stadion, dat vandaag is gevuld met PSV-fans en 1600 meegereisde AZ'ers, bewezen Dieperink ook een laatste eer. Toch werd op een gegeven moment iets geroepen: "Kankerpedofiel, kankerpedofiel."

Sommige andere fans reageerden door zelf ook te roepen of te fluiten. Het gros van de fans hield zich stil, totdat het eerbetoon officieel voorbij was: toen klonk een massaal fluitconcert in het stadion van PSV.

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