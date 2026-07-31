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PSV bereikt akkoord met speler, maar Feyenoord wil transfer kapen

31 juli 2026, 09:13
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
6 reacties
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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PSV heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Lutsharel Geertruida, maar Feyenoord probeert de transfer alsnog te kapen. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdagochtend. Technisch directeur Dévy Rigaux zou direct in actie zijn gekomen en probeert de oud-Feyenoorder terug te halen naar De Kuip.

Donderdag werd duidelijk dat Geertruida concreet in beeld is bij PSV om de defensie te versterken. De Eindhovenaren zijn nadrukkelijk op zoek naar nieuwe verdedigers. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt heeft PSV inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Geertruida. Daardoor hoeft alleen nog een overeenkomst met RB Leipzig te worden gesloten.

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Toch mengt Feyenoord zich nu ook in de strijd om de handtekening van Geertruida. Nadat donderdag bekend werd dat PSV officieel werk maakt van zijn komst, zou technisch directeur Rigaux direct contact hebben opgenomen met de entourage van de verdediger. Daarbij heeft hij kenbaar gemaakt dat ook Feyenoord serieuze belangstelling heeft.

Opvolger van Read

Feyenoord heeft vooralsnog geen bod uitgebracht op Geertruida, maar ziet in de geboren Rotterdammer de ideale opvolger van Givairo Read. De jonge rechtsback lijkt namelijk te vertrekken uit De Kuip. AS Roma heeft concrete interesse en wil de verdediger spoedig naar Italië halen.

Vorig seizoen werd Geertruida door RB Leizpig verhuurd aan Sunderland. Een huurdeal lijkt nu ook het maximaal haalbare voor zowel PSV als Feyenoord.

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jabadabadoe
190 Reacties
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jabadabadoe
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Kapen is een te vaak gebruikt woord; er zijn gewoon meerdere clubs geinteresseerd in een speler. PSV is geinteresseerd in Geertruida en heeft een persoonlijk akkoord met de speler. Feyenoord ziet Read waarschijnlijk vertrekken en is ook geinteresseerd. Geertruida zou ook naar Feyenoord terug willen. Dan is het toch gewoon degene die het eerst een akkoord heeft met Leipzig?

Hans Groeneweg
10 Reacties
765 Dagen lid
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Hans Groeneweg
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Zijn hart ligt bij Feyenoord, maar zijn portemonnee...........

peterdejong1983
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peterdejong1983
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Zou leuk zijn als feyenoord Geertruida en malacia zou kunnen strikken. Het zijn tenslotte neven

Pery
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Pery
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Zou fantastisch zijn, kind van de club hoort in,,Rotterdam ,, en niet in eindhoven!@

Kramer
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Met Geertje erbij en Gio als trainer hebben ze dit jaar wel een serieus team om mee te doen bovenin.

Gusa
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Gusa
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Ben heel benieuwd waar hij voor zou kiezen als de keuze uiteindelijk aan hemzelf is. Feyenoord zit ongetwijfeld in zijn hart, maar bij PSV sluit je wel aan bij een enorm geolied team, een bewezen coach en goed gerunde club.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
190 Reacties
368 Dagen lid
304 Likes
jabadabadoe
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  • 1
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Kapen is een te vaak gebruikt woord; er zijn gewoon meerdere clubs geinteresseerd in een speler. PSV is geinteresseerd in Geertruida en heeft een persoonlijk akkoord met de speler. Feyenoord ziet Read waarschijnlijk vertrekken en is ook geinteresseerd. Geertruida zou ook naar Feyenoord terug willen. Dan is het toch gewoon degene die het eerst een akkoord heeft met Leipzig?

Hans Groeneweg
10 Reacties
765 Dagen lid
47 Likes
Hans Groeneweg
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Zijn hart ligt bij Feyenoord, maar zijn portemonnee...........

peterdejong1983
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4.871 Likes
peterdejong1983
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Zou leuk zijn als feyenoord Geertruida en malacia zou kunnen strikken. Het zijn tenslotte neven

Pery
5 Reacties
392 Dagen lid
5 Likes
Pery
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Zou fantastisch zijn, kind van de club hoort in,,Rotterdam ,, en niet in eindhoven!@

Kramer
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3.109 Reacties
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20.362 Likes
Kramer
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Met Geertje erbij en Gio als trainer hebben ze dit jaar wel een serieus team om mee te doen bovenin.

Gusa
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1.249 Reacties
1.403 Dagen lid
6.689 Likes
Gusa
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Ben heel benieuwd waar hij voor zou kiezen als de keuze uiteindelijk aan hemzelf is. Feyenoord zit ongetwijfeld in zijn hart, maar bij PSV sluit je wel aan bij een enorm geolied team, een bewezen coach en goed gerunde club.

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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0
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Excelsior
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Feyenoord
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0
0
7
Fortuna
0
0
0
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Go Ahead
0
0
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