PSV bereikt akkoord met speler, maar Feyenoord wil transfer kapen

PSV heeft een persoonlijk akkoord bereikt met , maar Feyenoord probeert de transfer alsnog te kapen. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdagochtend. Technisch directeur Dévy Rigaux zou direct in actie zijn gekomen en probeert de oud-Feyenoorder terug te halen naar De Kuip.

Donderdag werd duidelijk dat Geertruida concreet in beeld is bij PSV om de defensie te versterken. De Eindhovenaren zijn nadrukkelijk op zoek naar nieuwe verdedigers. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt heeft PSV inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Geertruida. Daardoor hoeft alleen nog een overeenkomst met RB Leipzig te worden gesloten.

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Toch mengt Feyenoord zich nu ook in de strijd om de handtekening van Geertruida. Nadat donderdag bekend werd dat PSV officieel werk maakt van zijn komst, zou technisch directeur Rigaux direct contact hebben opgenomen met de entourage van de verdediger. Daarbij heeft hij kenbaar gemaakt dat ook Feyenoord serieuze belangstelling heeft.

Opvolger van Read

Feyenoord heeft vooralsnog geen bod uitgebracht op Geertruida, maar ziet in de geboren Rotterdammer de ideale opvolger van Givairo Read. De jonge rechtsback lijkt namelijk te vertrekken uit De Kuip. AS Roma heeft concrete interesse en wil de verdediger spoedig naar Italië halen.

Vorig seizoen werd Geertruida door RB Leizpig verhuurd aan Sunderland. Een huurdeal lijkt nu ook het maximaal haalbare voor zowel PSV als Feyenoord.