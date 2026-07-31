Wout Weghorst is woest en krijgt het aan de stok met eigen teamgenoot

De teleurstelling is groot bij , die met FC Twente is uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. Tijdens en na de wedstrijd namen ook de frustraties toe bij Weghorst, die onder meer zichtbaar geïrriteerd reageerde op een actie van .

FC Twente speelde donderdagavond met 2-2 gelijk op bezoek bij Ferencváros, maar dat was niet voldoende om door te gaan. Het was een uitermate teleurstellend optreden van de ploeg van John van den Brom, die ruim zestig minuten met een man meer speelde. Toch wisten de Tukkers pas in de slotfase echt gevaarlijk te worden en twee keer te scoren.

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Het ontbrak de ploeg van Van den Brom onder meer aan goede voorzetten richting Weghorst. Toen hij wél een bruikbare bal kreeg, knikte hij direct raak. De frustratie nam tijdens de wedstrijd zichtbaar toe, onder meer nadat hij opnieuw een matige voorzet kreeg. Ruud Nijstad had alle tijd om de bal voor het doel te brengen, maar bereikte geen ploeggenoot. Weghorst reageerde daarop woest. ESPN vroeg de spits na afloop naar dat moment.

"Dat zijn de momenten dat we rustig moeten blijven. We moeten dan gewoon het moment herkennen. Uiteindelijk is het gewoon emotie en ben je gewoon boos dat er zo'n bal komt... Dat is één moment dat je er nu uithaalt. Zo zijn er genoeg momenten geweest. Dat is uiteindelijk gewoon voetbal", aldus Weghorst.

De teleurstelling is groot bij de boomlange aanvaller. "Dit is echt een gemiste kans. We beginnen niet goed, maar na de rode kaart verandert het spelbeeld. We kregen daarna wat meer controle, maar kwamen echt dramatisch uit de kleedkamer. Dat mag gewoon niet gebeuren. In dit soort wedstrijden moet je zakelijk en volwassen zijn, maar dat zijn we gewoon niet. Daar moeten we nog veel stappen in zetten.”