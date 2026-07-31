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AZ krijgt bod van 13 miljoen, maar weigert te praten

31 juli 2026, 10:32
Sven Mijnans AZ FC Noah
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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AZ heeft een bod van dertien miljoen euro op Peer Koopmeiners afgewezen. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin. Het is al het tweede bod van Club Brugge dat door de Alkmaarders van tafel wordt geveegd.

Een week geleden bracht de Belgische kampioen een eerste bod uit op Koopmeiners. AZ wees dat aanbod af en doet dat nu opnieuw. Ook een bod van dertien miljoen euro is onbespreekbaar voor de Alkmaarders. Volgens Boualin weigert AZ zelfs om met de clubleiding van Club Brugge in gesprek te gaan.

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Koopmeiners ontwikkelde zich de afgelopen twee seizoenen tot een onmisbare schakel op het middenveld van AZ. De 26-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen tot vijftig officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Koopmeiners ligt nog tot medio 2028 vast in Alkmaar en AZ houdt hem het liefst nog minimaal een jaar binnenboord.

Voor Koopmeiners ligt de situatie anders. Volgens Boualin wil hij graag de overstap naar België maken. De middenvelder is toe aan een volgende stap in zijn carrière en denkt die in de Jupiler Pro League te kunnen zetten.

Vind jij dat AZ gelijk heeft om het bod van 13 miljoen op Koopmeiners af te wijzen?

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Peer Koopmeiners

Peer Koopmeiners
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (4 mei 2000)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
2
2024/2025
AZ
36
1
2023/2024
Almere
31
0
2022/2023
AZ
6
0

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Stand Pro League 2026/2027

Pro League
GS
DS
PT
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Anderlecht
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Antwerp
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Club Brugge
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