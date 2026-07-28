Feyenoord en AZ naderen akkoord over Ismail Ka

staat op het punt om Feyenoord te verlaten. Volgens transferjournalist Mounir Boualin is de Rotterdamse club in een vergevorderd stadium over een vertrek van de twintigjarige doelman.

Ka staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Feyenoord. De Rotterdamse club nam de geboren Noordwijker met Senegalese roots destijds over van amateurvereniging Alphense Boys.

De keeper doorliep diverse jeugdelftallen van Feyenoord, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht. Hij zat vorig seizoen één keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal: op 1 november 2025 tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

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Ka beschikt over weinig perspectief bij Feyenoord en kan nu de overstap maken naar AZ. Volgens Boualin is de goalie ‘gevallen voor het aansprekende plan’ van de Alkmaarse club en zitten Feyenoord en AZ in de eindfase van de onderhandelingen. Ka heeft bij Feyenoord nog een contract voor één jaar, waardoor AZ waarschijnlijk een bescheiden transfersom zal moeten betalen.

Het is onduidelijk of Ka bij AZ meteen zou instromen in de hoofdmacht. De A-selectie van de Alkmaarders herbergt op dit moment vier keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro, Jari De Busser, Jeroen Zoet en Hobbie Verhulst.