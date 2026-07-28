Ferencváros - FC Twente niet op tv? Dit is de stand van zaken

FC Twente gaat donderdagavond op bezoek bij Ferencváros in de return van de tweede voorronde van de Europa League. Zoals het er nu voor staat, zal het beslissende duel in Nederland niet op tv worden uitgezonden. In gesprek met Sportnieuws legt Chris Woerts uit waarom nog geen enkele Nederlandse zender heeft toegehapt.

FC Twente ging donderdag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Ferencváros en moet deze week dus een minimale achterstand goedmaken in Hongarije. Het is echter nog altijd onduidelijk of supporters die geen kaartje voor de wedstrijd hebben bemachtigd het duel in Nederland kunnen volgen op tv. Hoewel Ziggo Sport de uitzendrechten van de Europese toernooien in handen heeft, geldt dit niet voor de voorrondes. Wedstrijden in deze fase worden verkocht door de thuisspelende ploeg.

Artikel gaat verder onder video

“Het is écht een spannende wedstrijd, dus je zou verwachten dat de zendgemachtigden in de rij zouden staan…”, zo stelt Woerts in gesprek met Sportnieuws. Volgens de sportmarketeer is de constructie van de rechtenverkoop het grote probleem. “Ferencváros heeft de rechten ondergebracht bij SPORTFIVE, een sportmarketingbureau dat bemiddelt tussen rechthebbenden en mediapartijen”, legt hij uit. “Daardoor worden de vraagprijzen flink opgedreven, wat het voor Nederlandse zenders lastig maakt.”

Ook het feit dat de wedstrijd midden in de zomervakantie wordt gespeeld, zorgt volgens Woerts voor problemen. “De kijkcijfers liggen dan traditioneel lager. Voor partijen als Ziggo Sport of ESPN levert zo’n wedstrijd bovendien nauwelijks nieuwe abonnees op, terwijl lineaire zenders het commercieel moeilijk kunnen vermarkten. Zeker met een tussenpartij erbij wordt het een kostbaar verhaal.”

Toch verwacht Woerts, na een gesprek met SPORTFIVE, dat er snel een oplossing wordt gevonden. “Dit soort wedstrijden worden wel vaker pas op het laatste moment verkocht. Zonder tussenpersoon was het waarschijnlijk eenvoudiger geweest, maar die wil uiteraard ook verdienen aan de deal”, aldus de zakenman. “Voor handige kijkers is er vast een alternatief te vinden, want in Hongarije wordt de wedstrijd sowieso uitgezonden.”