Live voetbal 3

Infantino doet aandelen WK in de verkoop, UEFA is ziedend

28 juli 2026, 18:35
Gianni Infantino
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Gianni Infantino is van plan om miljarden aan aandelen in het WK te verkopen aan investeerders, zo meldt The Times dinsdag. Met het plan zal de FIFA-voorzitter zelf ook tientallen miljoenen verdienen. De UEFA heeft woest gereageerd op het plan van Infantino.

De FIFA is voornemens om een bedrijf op te richten waar onder meer de commerciële rechten van het WK en het WK voor clubs onder zullen vallen. Het plan van de wereldvoetbalbond is om zelf een meerderheidsbelang in handen te houden. De rest zal gedeeltelijk naar de 211 nationale voetbalbonden gaan, terwijl ook een deel aan private investeerders moet worden verkocht.

Artikel gaat verder onder video

Concreet zal de FIFA met deze actie zo'n twintig miljard dollar (omgerekend zo’n 17,5 miljard euro) onderbrengen in het nieuwe bedrijf. Daarvan zullen voor 4,2 miljard dollar (zo'n 3,7 miljard euro) aandelen worden verkocht. Ook Infantino zal zelf enorm profiteren van deze nieuwe structuur. Volgens de krant kan de Zwitser na zijn voorzitterschap in 2031 namelijk als commissaris van het WK aan de slag, wat hem tientallen miljoenen zal opleveren.

De UEFA heeft inmiddels duidelijk gemaakt het plan af te keuren. “Dit gaat een grens over die een bestuurlijke instelling in het voetbal nooit moet overschrijden. De UEFA neemt dit uiterst serieus”, begint de Europese voetbalbond, waarna het alle nationale bonden, competities, clubs, spelers, supporters, overheden en alle anderen die geven om de toekomst van het voetbal aanraadt dat ook te doen. “De ziel en het bestuur van het voetbal zijn geen bezittingen die verhandeld kunnen worden. Zeker niet zonder enige transparantie wie hier geld aan verdient. Niemand bezit voetbal. Het is niet aan de FIFA de sport te verkopen”, klinkt het.

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Leandro Paredes

Woeste Argentijnen eisen overspelen WK-finale tegen Spanje

  • do 23 juli, 09:41
  • 23 jul. 09:41
  • 9
Leandro Paredes

WK-finale krijgt staartje, maar FIFA heeft opvallend nieuws over Leandro Paredes

  • di 21 juli, 08:21
  • 21 jul. 08:21
  • 6
Leandro Paredes

Nieuwe beelden: vlam in de pan na Spanje - Argentinië door deze bizarre actie

  • ma 20 juli, 11:44
  • 20 jul. 11:44
  • 7
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.851 Reacties
1.142 Dagen lid
18.255 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van de ene rampzalig beslissing in de andere het wordt tijd om hem af te zetten fe problemen worden alsmaar groter onder Infantino bij de fifa mafia praktijken

Orient
217 Reacties
146 Dagen lid
237 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, echt schokkend is het helaas niet, gezien wat Infantino de afgelopen jaren heeft gezegd en gedaan. UEFA kan natuurlijk ook op een eigen congres een voorstel doen om uit de FIFA te stappen...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.851 Reacties
1.142 Dagen lid
18.255 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van de ene rampzalig beslissing in de andere het wordt tijd om hem af te zetten fe problemen worden alsmaar groter onder Infantino bij de fifa mafia praktijken

Orient
217 Reacties
146 Dagen lid
237 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja, echt schokkend is het helaas niet, gezien wat Infantino de afgelopen jaren heeft gezegd en gedaan. UEFA kan natuurlijk ook op een eigen congres een voorstel doen om uit de FIFA te stappen...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
3
6
9
2
Zuid-Afrika
3
-1
4
3
Zuid-Korea
3
-1
3
4
Tsjechië
3
-4
1
Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnië-Herzeg.
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1

Standen van alle poules

Meest gelezen

Meer nieuws