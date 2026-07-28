Gianni Infantino is van plan om miljarden aan aandelen in het WK te verkopen aan investeerders, zo meldt The Times dinsdag. Met het plan zal de FIFA-voorzitter zelf ook tientallen miljoenen verdienen. De UEFA heeft woest gereageerd op het plan van Infantino.

De FIFA is voornemens om een bedrijf op te richten waar onder meer de commerciële rechten van het WK en het WK voor clubs onder zullen vallen. Het plan van de wereldvoetbalbond is om zelf een meerderheidsbelang in handen te houden. De rest zal gedeeltelijk naar de 211 nationale voetbalbonden gaan, terwijl ook een deel aan private investeerders moet worden verkocht.

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Concreet zal de FIFA met deze actie zo'n twintig miljard dollar (omgerekend zo’n 17,5 miljard euro) onderbrengen in het nieuwe bedrijf. Daarvan zullen voor 4,2 miljard dollar (zo'n 3,7 miljard euro) aandelen worden verkocht. Ook Infantino zal zelf enorm profiteren van deze nieuwe structuur. Volgens de krant kan de Zwitser na zijn voorzitterschap in 2031 namelijk als commissaris van het WK aan de slag, wat hem tientallen miljoenen zal opleveren.

De UEFA heeft inmiddels duidelijk gemaakt het plan af te keuren. “Dit gaat een grens over die een bestuurlijke instelling in het voetbal nooit moet overschrijden. De UEFA neemt dit uiterst serieus”, begint de Europese voetbalbond, waarna het alle nationale bonden, competities, clubs, spelers, supporters, overheden en alle anderen die geven om de toekomst van het voetbal aanraadt dat ook te doen. “De ziel en het bestuur van het voetbal zijn geen bezittingen die verhandeld kunnen worden. Zeker niet zonder enige transparantie wie hier geld aan verdient. Niemand bezit voetbal. Het is niet aan de FIFA de sport te verkopen”, klinkt het.