Raymond van Meenen is een voorstander van de spelregelwijziging die vanaf komend seizoen in de Premier League gaat gelden. Bij een blessure van een keeper zal een veldspeler een minuut naar de kant moeten. De scheidsrechtersbaas van de KNVB sluit niet uit dat de regel gedurende het seizoen ook in Nederland ingevoerd zal worden.

In Engeland zal dit seizoen een proef worden uitgevoerd met een nieuwe spelregel rondom keepers. Om te voorkomen dat keepers een blessure veinzen om het momentum van de tegenstander te breken, tijd te rekken of tactische aanwijzingen vanaf de zijlijn over te brengen heeft de Engelse bond een nieuwe regel ingevoerd. Als een keeper behandeld moet worden, moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld voor een minuut verlaat.

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“Ik denk dat alle maatregelen die worden bedacht om tijdrekken tegen te gaan, sowieso goed zijn”, reageert Van Meenen tegenover De Telegraaf op de Engelse maatregel. “We herkennen volgens mij allemaal wel de situaties waarin keepers ineens gaan zitten met een vermeende blessure, waarna de coach de gelegenheid krijgt om zijn spelers toe te spreken. Ik denk dat het voorstel van de Engelse bond daarvoor een prima oplossing is”, stelt de scheidsrechtersbaas.

Als het aan Van Meenen ligt, wordt de regel ook zo snel mogelijk in Nederland ingevoerd. Daar moet hij echter over in gesprek met het competitiebestuur, die meebeslissen over nieuwe spelregels in de Eredivisie. “Daarnaast zullen we ongetwijfeld ook clubs raadplegen om te horen hoe zij ertegen aankijken. We zullen dit serieus gaan overwegen.” Van Meenen sluit niet uit dat de spelregel op korte termijn in Nederland zal worden ingevoerd, maar dat zal volgens hem nog wel enkele maanden duren. “Ik wil die mogelijkheid zeker openhouden en eerst goed naar de resultaten kijken. Als die positief zijn, waarom zouden we dan een heel seizoen wachten?”, besluit hij.