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Kian Fitz-Jim kan Ajax verlaten voor avontuur in Europese topcompetitie

28 juli 2026, 18:56
Ahmetcan Kaplan en Kian Fitz Jim
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Kian Fitz-Jim kan deze zomer een fraaie transfer maken. Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio staat de 23-jarige middenvelder namelijk in de serieuze belangstelling van het Italiaanse Torino.

Fitz-Jim lijkt bij Ajax op een dood spoor te zitten. De geboren Amsterdammer speelde vorig seizoen in alle competities slechts 22 wedstrijden (1 doelpunt en 0 assists) en mag bij een goed bod naar verluidt uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Fitz-Jim lijkt bij Ajax in de pikorde inmiddels voorbijgestreefd door Abdellah Ouazane, terwijl hij op het middenveld ook concurrentie heeft van onder anderen Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Volgens Di Marzio kan hij zijn carrière nieuw leven inblazen bij Torino.

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Torino, afgelopen seizoen de nummer twaalf op het hoogste Italiaanse niveau, is op zoek naar versterkingen voor het middenveld en zou Fitz-Jim beschouwen als een serieuze optie. Volgens Di Marzio heeft de club uit Turijn inmiddels al contact opgenomen met het management van de middenvelder, die inmiddels hersteld is van een schouderblessure die hem het laatste deel van het vorig seizoen kostte.

Torino verwacht Fitz-Jim voor een zachte prijs op te kunnen halen bij Ajax. Het contract van de jongeling loopt immers nog maar één seizoen door. Fitz-Jim heeft volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (transferwaarde) van tussen de 2,6 en 3,9 miljoen euro.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik denk dat Kian Fitz-Jim daar gaat verzuipen te hoog niveau

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.851 Reacties
1.142 Dagen lid
18.255 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Kian Fitz-Jim daar gaat verzuipen te hoog niveau

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Kian Fitz-Jim

Kian Fitz-Jim
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (5 jul. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
17
1
2024/2025
Ajax
27
2
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
15
1

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