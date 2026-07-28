kan deze zomer een fraaie transfer maken. Volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio staat de 23-jarige middenvelder namelijk in de serieuze belangstelling van het Italiaanse Torino.

Fitz-Jim lijkt bij Ajax op een dood spoor te zitten. De geboren Amsterdammer speelde vorig seizoen in alle competities slechts 22 wedstrijden (1 doelpunt en 0 assists) en mag bij een goed bod naar verluidt uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Fitz-Jim lijkt bij Ajax in de pikorde inmiddels voorbijgestreefd door Abdellah Ouazane, terwijl hij op het middenveld ook concurrentie heeft van onder anderen Youri Regeer, Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Jorthy Mokio. Volgens Di Marzio kan hij zijn carrière nieuw leven inblazen bij Torino.

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Torino, afgelopen seizoen de nummer twaalf op het hoogste Italiaanse niveau, is op zoek naar versterkingen voor het middenveld en zou Fitz-Jim beschouwen als een serieuze optie. Volgens Di Marzio heeft de club uit Turijn inmiddels al contact opgenomen met het management van de middenvelder, die inmiddels hersteld is van een schouderblessure die hem het laatste deel van het vorig seizoen kostte.

Torino verwacht Fitz-Jim voor een zachte prijs op te kunnen halen bij Ajax. Het contract van de jongeling loopt immers nog maar één seizoen door. Fitz-Jim heeft volgens FootballTransfers een Estimated Transfer Value (transferwaarde) van tussen de 2,6 en 3,9 miljoen euro.