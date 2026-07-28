Vojvodina presenteert vlak voor return tegen Ajax nieuwe trainer

FK Vojvodina heeft besloten na de heenwedstrijd tegen Ajax (1-4 verlies) in de tweede voorronde van de Conference League een trainerswissel door te voeren. Daardoor zit donderdag in de Johan Cruijff ArenA niet Miroslav Tanjga, maar Marko Savic op de bank bij de Serviërs.

Ajax speelde afgelopen donderdag zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van nieuwe trainer Míchel Sánchez kende weinig problemen in het Servische Novi Sad en wist het duel met 1-4 te winnen. Daardoor is Ajax hard op weg naar een plek in de derde voorronde van de Conference League.

Artikel gaat verder onder video

Donderdag staat de return tegen Vojvodina in de Johan Cruijff ArenA op het programma, maar de Serviërs zullen met een andere trainer naar Nederland afreizen. Tanjga werd namelijk afgelopen weekend opzij gezet door de tegenstander van Ajax. Inmiddels heeft de club in Savic ook al zijn opvolger aangesteld.

“Het seizoen is niet begonnen zoals we hadden gepland, ook al bereiden we ons er al sinds april op voor. Er is nog nooit zo intensief gewerkt en de wens om in Europa een grote doorbraak te forceren was nog nooit zo groot”, laat voorzitter Dragoljub Zbiljic weten. “Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mijn goede vriend Miroslav Tanjga.”

Zbiljic begrijpt dat het een lastig moment is voor Savic om in te stappen, enkele dagen voor de zware uitwedstrijd in Amsterdam. “Daarom prijs ik zijn moed. Hij staat klaar om het team per direct over te nemen en te leiden in Amsterdam. Het is van groot belang dat Vojvodina donderdag een goede indruk achterlaat en laat zien dat we een geweldige club zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we over een groep uitstekende spelers beschikken en ik blijf erbij dat we een van de twee sterkste teams van de competitie hebben.”