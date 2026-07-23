Wout Weghorst uit frustratie na debuut: 'Het was niet makkelijk communiceren met hem'

heeft donderdagavond een bittere nasmaak overgehouden aan zijn officiële debuut voor FC Twente. In de eigen Grolsch Veste verloren de Tukkers met 1-2 van Ferencváros in de tweede voorronde van de Europa League. De spits baalde na afloop in het bijzonder van het moment waarop de bezoekers in de slotfase de winnende treffer maakten. Volgens hem ging er een duidelijke overtreding aan de tegentreffer vooraf, maar de arbitrage wilde daar niets van weten.

De ploeg van trainer John van den Brom leek na een eerdere gelijkmaker van debutant Aske Adelgaard op weg naar een acceptabel resultaat. In de tachtigste minuut kreeg de thuisploeg echter alsnog het deksel op de neus. Ferencváros brak via O'Dowda door over de linkerflank, waarna spits Lenny Joseph voor zijn tweede doelpunt van de avond tekende. Volgens Weghorst had die uitbraak echter in de kiem gesmoord moeten worden, omdat de aanvaller kort daarvoor werd vastgehouden door een verdediger.

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"Ik vond het een overtreding", zo blikte de speler terug op het moment. "Uiteindelijk komt daar een doelpunt uit, wel een hele fase later natuurlijk.". De debutant probeerde direct verhaal te halen bij de Poolse scheidsrechter Damian Kos, maar dat leverde weinig op. "Ik zei ook tegen hem: check het even. Maar hij zei: er is niks aan de hand, het is gecheckt en alles was goed." Volgens Weghorst kon hij sowieso maar moeilijk met de leidsman praten. "Het was ook moeilijk communiceren met hem moet ik zeggen."

Ondanks de sportieve domper genoot de spits volop van zijn eerste minuten in het shirt van zijn jeugdliefde. Bij het betreden van het veld vloeiden er zelfs tranen van geluk bij de routinier. "Het opkomen onder You'll Never Walk Alone was een mooi moment", vertelde hij. Toch overheerste ook de zelfkritiek, aangezien de spits al na drie minuten spelen een enorme kans op de openingstreffer zag worden geblokkeerd door de Hongaarse defensie. "Zeker als ik mijn kans in de derde minuut terugzie, daar ga ik nog een paar keer van balen vannacht."

FC Twente slaagde er na de 1-2 niet meer in om doelman Dibusz te passeren. Hierdoor wacht de ploeg uit Enschede volgende week donderdag een zware opgave in Boedapest. Bij een eventuele ommekeer wacht in de derde voorronde de verliezer van het Champions League-tweeluik tussen Fenerbahçe en Górnik Zabrze. Weghorst behoudt in ieder geval het geloof in een goede afloop. "Ik heb er ontzettend veel zin en vertrouwen in dit seizoen. Jammer genoeg is het een teleurstellende start voor mij persoonlijk en als team, maar er zijn genoeg aanknopingspunten om er volgende week wat goeds van te maken."