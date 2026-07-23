Weghorst zorgt binnen drie minuten voor grote irritatie in FC Twente-shirt

heeft zijn officiële vuurdoop in het shirt van FC Twente niet kunnen opluisteren met een treffer. Een kans kreeg hij tegen Ferencváros wel, maar zijn afronding liet te wensen over. Analist Kenneth Perez ergerde zich eraan.

Al binnen drie minuten kreeg Weghorst in de voorronde van de Europa League tegen Ferencváros een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen, maar zijn eerste balcontact liet hem in de steek.

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Weghorst bereikt met een voorzet van Daan Rots, die door de doelman onvoldoende werd verwerkt, en leek vrij voor het doel te kunnen uithalen. Zijn aanname was echter onvoldoende, waardoor Ferencváros-speler Philippe Rommens kon ingrijpen en de kans verloren ging.

Perez spaart Weghorst niet

Perez zag het misgaan en kon zijn frustratie nauwelijks verbergen. “Als je het hebt over goed kunnen voetballen, lekker kunnen voetballen... Die bal die Wout Weghorst dan krijgt…”, zuchtte hij tijdens de rustanalyse op ESPN. “Ja, als dan je aanname niet goed is, dan is het geen kans meer.”

Volgens de analist lag daar het grote verschil tussen een doelpunt en een gemiste mogelijkheid. “Het is een hele grote kans. Als deze aanname goed is, kort, dan kun je gelijk afwerken. Maar nee, nu is de aanname van hem af en de verdedigers kunnen erbij komen.”

'Mentaliteit is niet het belangrijkste'

Perez verwees vervolgens indirect naar de uitspraken die Weghorst onlangs deed over het Nederlands elftal op het WK. “Dan heeft hij het de hele tijd over mentaliteit en dat soort dingen. Dit vind ik belangrijker! Dat je gewoon een goede aanname hebt. Dan heb je tijd en dan maak je hem af."

Volgens de oud-international had de gemiste kans bovendien directe gevolgen voor het wedstrijdverloop. “Dan sta je gewoon met 1-0 voor, beloon je jezelf. Nu draait het in een split second helemaal om." Uiteindelijk verloor Twente met 1-2, waardoor het geen goede papieren heeft om de volgende voorronde van de Europa League te bereiken.