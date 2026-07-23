FC Twente begint Europa League-avontuur met nederlaag tegen Ferencváros

FC Twente is er niet in geslaagd om de eerste Europese horde van het seizoen te nemen. De ploeg van John van den Brom verloor donderdagavond in een sfeervolle Grolsch Veste met 1-2 van Ferencváros in de eerste wedstrijd van het tweeluik in de voorronde van de Europa League. Debutant Aske Adelgaard leek de Tukkers met zijn eerste doelpunt in dienst van de club nog een goede uitgangspositie te bezorgen, maar Ferencváros-spits Joseph bezorgde de Hongaren uiteindelijk de overwinning met twee treffers.

De Europese avond in Enschede begon met veel vertrouwen bij FC Twente. Trainer John van den Brom had vooraf benadrukt dat het duel tegen de Hongaarse kampioen nog altijd volledig open lag. "Ik denk dat het nog steeds 50/50 is", vertelde de oefenmeester vooraf. De thuisploeg nam die woorden in de openingsfase ook ter harte, want Twente begon dominant aan de wedstrijd. Al na drie minuten kreeg Wout Weghorst zijn eerste grote moment in een officieel duel voor zijn nieuwe club. Na een goede actie van Daan Rots werd de spits gezocht bij de tweede paal. Doelman Dénes Dibusz kon de voorzet nog keren, waarna Weghorst in de rebound uithaalde. Zijn poging werd echter geblokkeerd.

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Twente had in de eerste fase veel balbezit en probeerde via het middenveld de controle te krijgen, precies zoals Van den Brom vooraf had aangegeven. Toch ontbrak het de thuisploeg aan creativiteit in de laatste fase. Ferencváros bleef compact staan en wachtte geduldig op een fout. Die fout kwam na veertien minuten. Een mislukte opbouw van FC Twente leidde balverlies in en de bezoekers sloegen direct toe. Van Rooij werd verrast door een slimme loopactie van Joseph, die met een fraaie boogbal vrij voor Lars Unnerstall verscheen. De spits bleef koel en schoof de bal in de verre hoek: 0-1.

Na de openingstreffer bleef Twente zoeken naar een antwoord, maar grote kansen bleven aanvankelijk uit. Orjasaeter probeerde het na een individuele actie vanaf links, maar zijn schot ging net naast. Ook Van den Belt testte Dibusz met een afstandsschot, maar de Hongaarse doelman stond op zijn post. Vlak voor rust kwam de verdiende gelijkmaker alsnog. Een moment van individuele klasse van Orjasaeter brak de wedstrijd open. De Noor speelde zichzelf knap vrij langs twee tegenstanders en vond de opgekomen Adelgaard. De debutant aarzelde niet en schoot de bal overtuigend achter Dibusz: 1-1. Daarmee bezorgde hij zichzelf een droomstart in het shirt van FC Twente.

Na rust moest Twente oppassen voor de tegenstoten van Ferencváros. De bezoekers kregen enkele mogelijkheden, maar de thuisploeg nam steeds meer het initiatief terug. Orjasaeter was opnieuw gevaarlijk met een actie vanaf de zijkant, terwijl Dibusz ook redding moest brengen op pogingen van onder anderen Daan Rots en Van den Belt. De grootste kans voor Twente kwam in de 61e minuut. Orjasaeter werd in het strafschopgebied aangespeeld en kreeg de mogelijkheid om hard uit te halen, maar opnieuw hield Dibusz zijn ploeg op de been. Het publiek in Enschede voelde dat de wedstrijd kantelde en ging massaal achter de ploeg staan.

Toch kreeg Ferencváros de genadeklap die Twente vreesde. In de tachtigste minuut sloegen de Hongaren opnieuw toe vanuit het niets. O'Dowda werd op links weggestuurd en kon de bal voorgeven, waarna Joseph opnieuw op de juiste plek stond. De spits tikte van dichtbij binnen en zette zijn ploeg opnieuw op voorsprong: 1-2. FC Twente probeerde in de slotfase nog alles om een gelijkmaker af te dwingen. Orjasaeter bleef gevaarlijk en bracht de bal terug op Kjolo, wiens schot van afstand werd geblokkeerd. Een gelijkmaker bleef echter uit, waardoor Ferencváros met een overwinning terugkeert naar Hongarije.

Voor FC Twente wacht volgende week de zware taak om de achterstand in het tweede duel weg te poetsen. De ploeg van Van den Brom zal dan moeten winnen om de Europese droom levend te houden. Bij uitschakeling rest een vervolg in de Conference League, terwijl een plek in de volgende ronde van de Europa League nog altijd binnen bereik ligt.