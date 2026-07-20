FC Twente kent volgende tegenstander in voorronde Europa League

FC Twente weet waar het aan toe is voor de derde voorronde van de Europa League. Als de Tukkers in de tweede voorronde winnen van Ferencváros, zullen ze het gaan opnemen tegen de verliezer van de Champions League-voorronde tussen Fenerbahçe en Górnik Zabrze.

FC Twente eindigde afgelopen seizoen op plek vier in de Eredivisie, waarmee het zich plaatste voor de tweede voorronde van de Europa League. De Enschedeërs werden daarin gekoppeld aan het Hongaarse Ferencváros. Donderdag spelen de Tukkers de heenwedstrijd in de tweede voorronde, waarna een week later de return volgt.

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Maandag werd er alvast geloot voor de derde voorronde van de Europa League. Als FC Twente weet af te rekenen met Ferencváros, zal de club doorstoten naar deze ronde en het gaan opnemen tegen de verliezer van de Champions League-voorronde tussen Fenerbahçe uit Turkije en Górnik Zabrze uit Polen. De heenwedstrijd zal worden gespeeld op donderdag 6 augustus, terwijl de return op 13 augustus zal plaatsvinden. Twente zou beginnen met een thuiswedstrijd.

Weet FC Twente ook de derde voorronde te winnen, zal het een play-offronde moeten spelen voor het zeker is van Europa League-voetbal. Gaat Twente in een van de voorrondes onderuit, zal het afdalen naar de voorrondes voor de Conference League. De loting voor de derde voorronde van dat toernooi vindt later op maandag plaats.