Sensationele troostfinale zorgt voor verbijstering bij Engelse pers

Engeland heeft zaterdag in een sensationele troostfinale afgerekend met Frankrijk (4-6). De Britse pers is onder de indruk, maar kijkt ook met verbijstering naar het verschil tussen deze wedstrijd en de verloren halve finale tegen Argentinië (1-2).

Engeland wist de strijd om het brons op het WK te winnen van Frankrijk. Na een 0-4 voorsprong bij rust kwamen de Fransen nog terug tot 3-4, maar een benutte strafschop van Bukayo Saka in de slotfase zorgde voor de beslissing. Beide ploegen scoorden vervolgens ook nog een keer in de blessuretijd van de wedstrijd. Met name het verschil in opvatting vergeleken met de halve finale tegen Argentinië valt de Engelse pers op. In de halve eindstrijd ging Engeland onderuit nadat het achteruit ging lopen bij een 1-0 voorsprong. Tegen Frankrijk bleef de ploeg van Thomas Tuchel wel aanvallen.

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“De fans van Engeland zullen zich afvragen waar deze aanvallende intenties waren tegen Argentinië”, begint de BBC. “Zeker gezien het indrukwekkende spel van Saka, die een goal afgekeurd zag worden en over het algemeen een uitstekende wedstrijd speelde.” De aanvaller van Arsenal bleef tegen Argentinië de hele wedstrijd op de bank. “Door zijn goede spel rijst de vraag waarom hij niet mocht spelen in de halve finale. Waar Tuchel tegen Argentinië besloot om defensieve aanpassingen te maken, was dat hier totaal niet het geval.” De BBC maakt daarbij wel de kanttekening dat er veel minder druk op de troostfinale stond.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Tuchel uitgejouwd toen zijn naam werd omgeroepen in het stadion in Miami. “Voor Tuchel zal deze bipolaire overwinning aanvoelen als een rechtvaardiging, waarmee hij het gejoel voor de aftrap en de kritiek na de halve finale tegen Argentinië deed verstommen”, schetst de Daily Mail. Echter, de troostfinale stelt volgens de krant ook de criticasters van Tuchel in het gelijk. “Zie je wat er gebeurt als je aanvalt in plaats van verdedigt bij een voorsprong, Thomas? Bij hen zorgt deze wedstrijd voor meer spijt en woede”, klinkt het.

The Sun is vooral verbaasd dat Saka, die goed was voor drie goals tegen Frankrijk, voor de troostfinale slechts twee keer in de basis stond. “Heel Engeland ging ervan uit dat hij met een blessure te maken had, maar Saka onthulde na de wedstrijd dat hij fit was en graag wilde spelen. Dit zorgt alleen maar voor meer druk bij Tuchel. Engeland speelde eindelijk als een wereldkampioen, maar de titel was al verloren. In een verwarrende, chaotische wedstrijd sleepten ze, in plaats van goud te winnen, brons in de wacht.”