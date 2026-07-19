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Vozinha (40) kan geweldig WK bekronen met droomtransfer

19 juli 2026, 08:55
Lionel Messi Vozinha
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Josimar Jose Evora Dias, beter bekend als Vozinha, lijkt de ultieme bekroning te krijgen voor zijn WK-deelname met Kaapverdië. De 40-jarige doelman staat namelijk op het punt om een hele fraaie transfer te maken.

Vozinha was meest recent op het tweede Portugese voetbalniveau actief bij Grupo Desportivo de Chaves. Daarvoor speelde hij voor het Slowaakse AS Trencin, het Cypriotische AEL Limassol, het Portugese Gil Vicente, het Roemeense Zimbru Chisinau, het Angolese Progresso en de Kaapverdische clubs CS Mindelense en Batuque FC.

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Vozinha liep op 1 juli uit zijn contract bij Grupo Desportivo de Chaves, maar was desondanks de eerste doelman van Kaapverdië. Hij vergaarde wereldbekendheid tijdens de WK-opener tegen Spanje, toen hij zijn doel schoonhield en Kaapverdië aan een doelpuntloos gelijkspel hielp. Kaapverdië speelde vervolgens ook gelijk tegen Uruguay (2-2) en Saoedi-Arabië (0-0), waardoor de zestiende finales van het WK werd bereikt. Daarin was Argentinië uiteindelijk te sterk na verlengingen (3-2).

De populariteit van Vozinha nam een hoge vlucht tijdens het WK. De doelman en aanvoerder van Kaapverdië vergaarde na het succes tegen Spanje enorm veel volgers op Instagram: op het moment van schrijven staat de teller op 29,4 miljoen volgers.

Daar blijft het echter niet bij voor Vozinha: de veteraan kan in de herfst van zijn carrière nog een droomtransfer maken. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dit weekend namelijk dat de keeper in onderhandeling is met Colo-Colo, 34-voudig landskampioen van Chili en momenteel de koploper van de Chileense competitie.

Vozinha is overigens niet de enige naam op het transferlijstje van Colo-Colo. De Chileense grootmacht is ook geïnteresseerd in Santiago Mele, doelman van CF Monterrey en de nationale ploeg van Uruguay. Volgens Romano zal de club uiteindelijk een keuze maken tussen de twee goalies.

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Josimar José Évora Dias

Josimar José Évora Dias
GD Chaves
Team: Chaves
Leeftijd: 40 jaar (3 jun. 1986)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chaves
19
0
2024/2025
Chaves
32
0
2023/2024
Trenčín
0
0
2023/2024
Trenčín
25
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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