De FIFA heeft drie van de vijf accreditaties voor de WK-finale van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport plotseling ingetrokken. Bij de iconische roze sportkrant leeft sterk het vermoeden dat een aantal kritische stukken over het toernooi en FIFA-voorzitter Gianni Infantino daarvoor de aanleiding is geweest.

La Gazzetta dello Sport had vanavond met vijf journalisten aanwezig willen zijn op de perstribune van het MetLife Stadium, waar Spanje en Argentinië vanaf 21.00 uur in de finale gaan strijden om de wereldtitel. De accreditaties waren aangevraagd bij - en goedgekeurd door - de FIFA, maar drie daarvan zijn later weer ingetrokken. Eén van de 'slachtoffers' is Filippo Ricci, de Italië-correspondent van La Gazzetta.

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Op X schrijft Ricci vol ongeloof: "Het is over. Na 38 dagen, 11 live-wedstrijden en 165 artikelen voor La Gazzetta, komt mijn WK vlak voor de finale tot een abrupt en onverwacht einde. Vanochtend had ik nog een kaartje voor de finale, de mixed zone en de parkeerplaats, maar een paar uur later zijn ze geannuleerd", aldus de journalist. De officiële uitleg van de FIFA is overigens dat de accreditaties zouden zijn ingetrokken vanwege een gebrek aan plaatsen. Ricci plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Alle vijf de accreditaties van La Corriere dela Sera zijn bevestigd, net als alle drie van La Repubblica. Ik weet niet of er andere redenen zijn voor dit quotum, maar ik weet wel zeker dat mijn WK op de slechtst mogelijke manier ten einde komt en dat een gevoel van onrechtvaardigheid overheerst."

Ricci's collega Davide Chinellato deelt de post en hekelt het besluit: "Wat een schande! Een gerespecteerd medium als La Gazzeta, waarvoor FIFA-president Gianni Infantino gewillig een column schreef bij de start van dit eindeloze WK, ziet nu drie accreditaties ingetrokken worden wegens kritiek om wat er verkeerd gaat. Is het voetbal nu een tirannie?"

Gisteren (zaterdag) publiceerde La Gazzetta nog een bijzonder kritisch stuk over het verloop van het toernooi, onder de veelzeggende kop: "WK-ramp: teveel wedstrijden, teveel geld en teveel Trump." Eerder had de krant ook al in felle bewoordingen verslag gedaan van de bizarre ontwikkelingen rond Folarin Balogun, de spits van de Verenigde Staten wiens schorsing voor de wedstrijd tegen België plots werd ingetrokken na persoonlijk ingrijpen van Trump, die Infantino verontwaardigd opbelde om de uitsluiting ongedaan te maken en dat later schaamteloos zélf toegaf.