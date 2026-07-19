Live voetbal

FIFA beticht van 'tirannie': kritische journalisten plots niet meer welkom bij WK-finale

19 juli 2026, 17:55
Gianni Infantino
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

De FIFA heeft drie van de vijf accreditaties voor de WK-finale van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport plotseling ingetrokken. Bij de iconische roze sportkrant leeft sterk het vermoeden dat een aantal kritische stukken over het toernooi en FIFA-voorzitter Gianni Infantino daarvoor de aanleiding is geweest.

La Gazzetta dello Sport had vanavond met vijf journalisten aanwezig willen zijn op de perstribune van het MetLife Stadium, waar Spanje en Argentinië vanaf 21.00 uur in de finale gaan strijden om de wereldtitel. De accreditaties waren aangevraagd bij - en goedgekeurd door - de FIFA, maar drie daarvan zijn later weer ingetrokken. Eén van de 'slachtoffers' is Filippo Ricci, de Italië-correspondent van La Gazzetta.

Artikel gaat verder onder video

Op X schrijft Ricci vol ongeloof: "Het is over. Na 38 dagen, 11 live-wedstrijden en 165 artikelen voor La Gazzetta, komt mijn WK vlak voor de finale tot een abrupt en onverwacht einde. Vanochtend had ik nog een kaartje voor de finale, de mixed zone en de parkeerplaats, maar een paar uur later zijn ze geannuleerd", aldus de journalist. De officiële uitleg van de FIFA is overigens dat de accreditaties zouden zijn ingetrokken vanwege een gebrek aan plaatsen. Ricci plaatst daar zijn vraagtekens bij: "Alle vijf de accreditaties van La Corriere dela Sera zijn bevestigd, net als alle drie van La Repubblica. Ik weet niet of er andere redenen zijn voor dit quotum, maar ik weet wel zeker dat mijn WK op de slechtst mogelijke manier ten einde komt en dat een gevoel van onrechtvaardigheid overheerst."

Ricci's collega Davide Chinellato deelt de post en hekelt het besluit: "Wat een schande! Een gerespecteerd medium als La Gazzeta, waarvoor FIFA-president Gianni Infantino gewillig een column schreef bij de start van dit eindeloze WK, ziet nu drie accreditaties ingetrokken worden wegens kritiek om wat er verkeerd gaat. Is het voetbal nu een tirannie?"

Gisteren (zaterdag) publiceerde La Gazzetta nog een bijzonder kritisch stuk over het verloop van het toernooi, onder de veelzeggende kop: "WK-ramp: teveel wedstrijden, teveel geld en teveel Trump." Eerder had de krant ook al in felle bewoordingen verslag gedaan van de bizarre ontwikkelingen rond Folarin Balogun, de spits van de Verenigde Staten wiens schorsing voor de wedstrijd tegen België plots werd ingetrokken na persoonlijk ingrijpen van Trump, die Infantino verontwaardigd opbelde om de uitsluiting ongedaan te maken en dat later schaamteloos zélf toegaf.

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayyoub Bouaddi en Cody Gakpo bij Nederland - Marokko

Daryl Janmaat: ‘Nederland heeft een veel beter elftal dan Marokko’

  • do 16 juli, 10:55
  • 16 jul. 10:55
  • 7
Spelers van Argentinie tonen een spandoek over de Falkland-eilanden

Argentinië - Engeland krijgt staartje: FIFA kan straf uitdelen aan Argentijnen

  • do 16 juli, 01:08
  • 16 jul. 01:08
  • 10
Enzo Fernandez

Argentinië opnieuw WK-finalist: late comeback beslist thriller tegen Engeland

  • wo 15 juli, 23:06
  • 15 jul. 23:06
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws