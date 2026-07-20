Otamendi vliegt Rodri aan na laatste fluitsignaal, liplezer onthult gesprek

was na afloop van de verloren WK-finale woest op . De Argentijnse verdediger ging flink tekeer tegen de Spaanse aanvoerder, die zelf geen zin had in de confrontatie. Liplezers hebben achterhaald wat Otamendi Rodri allemaal toebeet.

Spanje wist zondag in de verlenging af te rekenen met Argentinië in de finale van het WK en zo voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen te worden. Na afloop hadden Otamendi en Rodri, voormalig ploeggenoten bij Manchester City, het flink met elkaar aan de stok. De Argentijnse verdediger was woedend op de aanvoerder van Spanje.

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Verschillende media hebben achterhaald wat de speler van River Plate zijn oude teamgenoot toebeet. “Begin maar eens met wat minder praten, idioot”, begon Otamendi ziedend. “Jullie hebben de hele week zitten huilen.” Rodri zou vervolgens hebben gevraagd waar de mandekker op doelt. “Jij en Laporte, allebei. Zo hoort het niet. Jullie hebben de hele week over de scheidsrechters staan ​​huilen, vriend”, aldus Otamendi. Rodri gaf weer aan geen idee te hebben waar hij op doelt. “Heb je niet gezien wat Laporte deze week zei?”, aldus de boze centrumverdediger. De middenvelder besloot hier niet meer op te reageren en weg te lopen.

De 38-jarige rechtspoot doelt daarmee op de uitspraken van Aymeric Laporte in aanloop naar de finale. De Spanjaard gaf aan dat de scheidsrechters op het WK hun werk niet goed deden met het bestraffen van de Argentijnse agressie. “Wij slaan tegenstanders niet zomaar en begaan ook geen roekeloze overtredingen. Ik denk dat we dat in de finale ook niet moeten doen. Maar het zal zeker sterk afhankelijk zijn van de arbitrage”, zei hij onder meer.