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Argentijnse media tonen zich sportief na verloren WK-finale

20 juli 2026, 10:38
Argentinië
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Argentijnse pers heeft zich na afloop van de verloren WK-finale tegen Spanje (1-0) sportief opgesteld. De media uit het Zuid-Amerikaanse land geeft toe dat de ploeg van Luis de la Fuente veel te sterk was en uiteindelijk terecht wereldkampioen werd.

Spanje was zondag oppermachtig in de WK-finale tegen Argentinië, maar wist pas in de tweede helft van de verlenging te scoren. De ploeg van Lionel Scaloni wist zelf amper wat te creëren en vuurde pas in minuut 117 voor het eerst een schot af. Dat Spanje de terechte winnaar is van de finale, realiseert men zich bij de Argentijnse kranten dus ook.

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“Het team van De la Fuente was duidelijk superieur”, geeft Clarin toe. De krant richt zich in een bedankje ook tot Lionel Messi. “Hij neemt afscheid van het WK met zijn derde finale en een onvergetelijk toernooi. De Argentijnse aanvoerder zit berustend op het veld, maar ongetwijfeld trots dat hij op zijn laatste WK een finale heeft gespeeld. Dankjewel, Leo!”, zo klinkt het.

Ook Olé kan niet anders dan toegeven dat Spanje ‘de terechte wereldkampioen is’. “Argentinië heeft alles gegeven en verloor pas na een geweldige strijd. Dank aan een legendarisch team.” Die mening wordt gedeeld door Diario Popular. “Argentinië gaf de ziel, maar Spanje was beter en is wereldkampioen.”

La Capital zag de ploeg van Scaloni strijd leveren in de finale. “Argentinië gaf alles, tot de laatste druppel bloed, de laatste vonk van moed en het laatste restje voetbal dat ze nog over hadden en verloor met een minimale marge in de verlenging. De mannen van Lionel Scaloni zijn boven alle kritiek verheven. Ze speelden een fenomenaal WK, met epische overwinningen, met de liefde van het hele Argentijnse volk, en ze sloten het toernooi af met opgeheven hoofd”, klinkt het.

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

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