Live voetbal

Ontsnapte Spanje aan een rode kaart? Lionel Messi vindt van wel

20 juli 2026, 08:14   Bijgewerkt: 08:29
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een opvallend moment in de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Lionel Messi probeerde zijn tegenstander Marc Cucurella van het veld te krijgen, nadat Cucurella met de hand voor zijn mond leek te spreken.

Het incident vond plaats in de vijfde minuut van de blessuretijd, vlak nadat Enzo Fernández met een rode kaart werd weggestuurd na een overtreding op Pau Cubarsí. Terwijl Cubarsí werd behandeld door een verzorger, was Cucurella in gesprek met Messi. Daarbij hield de Spanjaard kort zijn hand voor de mond, om daarna nog wat dingen te zeggen.

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Messi draaide zich om en hief zijn hand omhoog, om zo de aandacht van de arbitrage te vragen. Cucurella leek te beseffen dat hij met vuur speelde en gebaarde dat er niets aan de hand was. Uiteindelijk greep de arbitrage niet in.

Het moment werd besproken in de studio van de BBC. Micah Richards vindt niet dat scheidsrechter Slavko Vincic had moeten ingrijpen. “Dit is niet iets waarvoor je iemand van het veld stuurt in een WK-finale.”

Joe Hart is teleurgesteld in Messi. “Ik vind dit niet leuk om te zien van Messi, maar ik denk dat hij beseft hoeveel overwicht Spanje heeft. Als zelfs Messi zich hiertoe moet verlagen…” Daar is Wayne Rooney het mee eens. “Jammer om dit van Messi te zien. Je ziet graag sportiviteit.”

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Kaozz
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Messi had zich beter bezig kunnen houden met zijn eigen team. Bijvoorbeeld door Paredes tot de orde te roepen. Dan ben je een leider. Nu zak je door het ijs

Stoker
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Zijn ware aard kwam weer boven

Kicker
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Van die Messi is de voetbalwereld nu gelukkig af.

Veluwe
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Zijn ware gezicht laat hij pas zien als hij achter staat

Humaxima
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Doen ze allemaal (is onsportief) en het verschil is dat Messi alles heeft gewonnen wat er te winnen valt met zijn land en teams en dat steekt sommigen gelet op de reacties.

Kicker
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En je bent de enige die voor die Argentijnse schoppers is.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
176 Reacties
45 Dagen lid
416 Likes
Kaozz
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Messi had zich beter bezig kunnen houden met zijn eigen team. Bijvoorbeeld door Paredes tot de orde te roepen. Dan ben je een leider. Nu zak je door het ijs

Stoker
239 Reacties
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Stoker
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Zijn ware aard kwam weer boven

Kicker
551 Reacties
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Van die Messi is de voetbalwereld nu gelukkig af.

Veluwe
209 Reacties
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Veluwe
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Zijn ware gezicht laat hij pas zien als hij achter staat

Humaxima
87 Reacties
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Humaxima
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Doen ze allemaal (is onsportief) en het verschil is dat Messi alles heeft gewonnen wat er te winnen valt met zijn land en teams en dat steekt sommigen gelet op de reacties.

Kicker
551 Reacties
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En je bent de enige die voor die Argentijnse schoppers is.

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Spanje - Argentinië

1 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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