Kenneth Perez is 'om' als het gaat om de fel bekritiseerde drinkpauzes die tijdens het WK zijn geïntroduceerd door de FIFA. Waar velen hun frustratie uitspreken over de korte onderbrekingen van beide helften, die door een aantal zendgemachtigden (waaronder de NOS) wordt benut om reclames uit te zenden, ziet Perez het voordeel van een extra 'tactische break' voor beide trainers.

Bij de voorbeschouwing op de WK-finale tussen Argentinë en Spanje van de NOS komen de hydration breaks ter sprake. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan Perez of hij 'helemaal om' is. "Ja, maar niet vanwege de water breaks, want van mij hoeven ze niet te drinken", zegt de Deen. "Maar: ik vind het concept van vier kwarten eigenlijk wel wat hebben. Omdat ik vind dat de coaches dan veel meer inbreng kunnen hebben."

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Perez haalt een voorbeeld aan: "We hebben wedstrijden gezien, bijvoorbeeld Nederland tegen Zweden... Nederland was eigenlijk heer en meester in het eerste kwart, maar toen kantelde het omdat Zweden iets anders ging doen. Kijk: het is niet verzonnen voor het water innemen, het is voor de commerciëlen. Maar ik vind het wel iets hebben dat je nu een tactical break hebt, eigenlijk."

Mede-tafelgast Edwin Winkels ziet dat WK-finalist Argentinië de extra pauzes ook goed benut. "Vooral de break in de tweede helft. Daarna zie je ineens die ommekeer, dat ze nog even die laatste 20 minuten als gekken gaan. En Lionel Scaloni (de bondscoach van Argentinië, red.) is tactisch ook absoluut een meesterbrein", aldus Winkels.

Wenger kondigt onderzoek aan: 'Zullen na het WK onze conclusies trekken'

De FIFA trekt zich overigens wel degelijk iets aan van de kritiek die kwam op de extra onderbrekingen. Arsène Wenger, de voormalig Arsenal-manager die tegenwoordig actief is als directeur voetbalontwikkeling bij de wereldvoetbalbond, heeft een onderzoek naar de drinkpauzes aangekondigd. "We zijn hier in dienst van de mensen die voetbal kijken en we zullen na het WK onze conclusies trekken", aldus de Fransman.